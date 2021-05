Hank Rhon realiza comentarios despectivos sobre candidatas; el PRI le exige disculpa pública

Jorge Hank Rhon, candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), lanzó una serie de comentarios despectivos en contra de la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila, y de la aspirante de la alianza PAN, PRI, PRD, Lupita Jones.

Respecto a que Marina del Pilar se ubica arriba de él en las encuestas rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, el candidato del PES señaló: "¿Cómo que arriba de Marina? No jueguen, no la amuelen, estoy casado, luego tengo 23 hijos. No, no".

Además, cuando se le preguntó si declinaría a favor de la candidata del PAN, PRI y PRD, Lupita Jones, respondió: "No, yo no quiero basura".

Tras estos comentarios hechos durante su gira por Mexicali, se le preguntó si los consideraba sexistas, pero lo negó e incluso responsabilizó a las personas que le hicieron las preguntas.

El PRI le exige disculpa pública

Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió a Hank Rhon una disculpa pública por sus comentarios.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, calificó los comentarios del candidato del PES como violencia política en razón de género en contra de la candidata priista, Lupita Jones.

"Exigimos que Jorge Hank Rhon exprese una disculpa pública a nuestra candidata @LupJonesof (Lupita Jones) y, exhortamos a las autoridades electorales a tomar las medidas necesarias para sancionar este tipo de conductas, que en nada abonan a la contienda ni al progreso de nuestro país", señaló vía Twitter.

Además, comentó que los ataques en contra de las mexicanas atentan contra sus derechos y libertades. "No podemos permitir que se violente a ninguna mujer, mucho menos por quienes pretenden obtener el voto ciudadano. Esas conductas no nos representan ni a los mexicanos ni a los bajacalifornianos".

1/3 Es inconcebible que en pleno 2021, en un momento en el que todos debemos ser parte de la solución, el candidato del PES, Jorge Hank Rhon, ejerza violencia política en razón de género en contra de nuestra candidata a la Gubernatura de Baja California, @LupJonesof. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 19, 2021

brc