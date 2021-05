Álvaro Obregón tendrá un gobierno cercano a su población: Lía Limón

Lía Limón, candidata del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Álvaro Obregón, recorrió el el pueblo de Chamontoya y las colonias Lomas de Chamontoya, Paraje El Caballito, Tlacoyaque y Tlacoyaque Ampliación para dar a conocer sus propuestas de campaña.

La candidata se reunió con vecinos y escuchó sus demandas, a quienes les recordó que regresará a Álvaro Obregón los viernes ciudadanos, esquema que permitirá estar en contacto directo con obregonenses para conocer de frente sus solicitudes y trabajar juntos en las soluciones.

“Seré una alcaldesa cercana y presente, no como la ex alcaldesa que vino, ganó y se fue a Campeche. Ella no conoció la alcaldía que dijo gobernar y ahora ya se fue a afectar a los campechanos", afirmó.

En el pueblo de Chamontoya, la candidata aseguró que trabajará para mejorar la seguridad en la demarcación, ya que es hoy el principal reclamo de todos los vecinos.

Adelantó que implementarán un programa similar a BJ Blindado que existe en Benito Juárez, pero aplicado de acuerdo a las características de Álvaro Obregón, con cámaras de vigilancia, botones de alarma y policía de proximidad, todo vinculado al mando policial, añadió.

Asimismo, afirmó que se iluminará la alcaldía durante los primeros 100 días de su gobierno, y se trabajará en rescatar los espacios públicos hoy abandonados por Morena. “Instalaremos un sistema digital de atención a quejas y demandas que tendrá un esquema de semáforo para conocer cuáles no se han atendido y qué tiempo tienen en espera o con respuesta”, explicó.

En lo que respecta a la movilidad, informó que se trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Movilidad, para agilizar el tránsito.

“Vamos a impulsar también los programas sociales para reactivar la economía con créditos de 25 a 50 mil pesos para los micro y pequeños empresarios, así como para aquellos que quieran emprender un negocio y se brindará capacitación”.

Reiteró a los vecinos que instalará internet gratuito en las zonas marginadas para que los niños y jóvenes puedan seguir estudiando, y se otorgarán becas para que los estudiantes continúen sus estudios.

Pidió también a los vecinos salir a votar e invitar a los familiares y amigos para así sacar del abandono a la alcaldía, y para recuperar los congresos local y federal.

En esta ocasión acompañaron a Lía Limón durante su recorrido por las colonias de la demarcación, la senadora Kenia López Rabadán; el secretario general del PAN en la Ciudad de México, Ernesto Sánchez y el candidato a diputado local por el Distrito XX, Gonzalo Espina.

Por: Cinthya Stettin

mgm