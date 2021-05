Álvaro Obregón tendrá una agenda de cuidado y protección de animales: Lía Limón

Lía Limón, candidata de la Alianza Va por México (PAN, PRD y PRI) se comprometió con el cuidado y protección de los animales en Álvaro Obregón, y adelantó que su gobierno establecerá diversas acciones cuyo objetivo será erradicar el maltrato y abandono de estos seres sintientes.

De igual manera, la candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, informó que la demarcación tendrá una agenda de cuidado y protección de animales.

“Son seres sintientes, y es muy importante crear conciencia y al mismo tiempo sensibilización sobre el bienestar animal, así como de su relación con nuestra calidad de vida”, afirmó.

Lía Limón dio a conocer que una vez que gane las elecciones (el próximo 6 de junio), en la Alcaldía de Álvaro Obregón se trabajará en la identificación de mascotas con collares y placas; se creará un padrón para recuperar a las que se pierden y promoverá la vacunación.

Asimismo, en la demarcación se protegerá a la fauna silvestre y prohibirá la compra de animales no aptos para los hogares.

“Daremos paso a jornadas de esterilización para disminuir el número de perros y gatos en situación de calle, y en Álvaro Obregón también se aplicará la Ley de Cultura Cívica”, recalcó.

"Desafortunadamente México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en América Latina y, en el caso de la alcaldía Álvaro Obregón se estima que sólo el 30 por ciento de los perros y gatos cuentan con un hogar", dijo.

"Esta situación nos habla de la urgencia de contar con programas y de atender un problema de salud pública", argumentó. Ejemplificó el caso las heces fecales de los perros y gatos sin hogar, así como del tratamiento de los cuerpos de las mascotas cuando mueren, son un problema de salud pública en el que se tiene trabajar, ya que en muchas ocasiones son arrojados a las barrancas, presas y canales.

La candidata también anunció que trabajarán de la mano con las asociaciones de protección animal para fortalecer la educación del cuidado de mascotas, así como en la aplicación de la Ley de Cultura Cívica para sancionar aquellas personas que no recogen las heces de sus mascotas.

En la demarcación, adelantó se buscará crear parques para el recreo de los dueños y sus mascotas, “ya que tenemos información que Álvaro Obregón es una de las alcaldías que cuenta con el mayor número de perros y gatos”.

Por su parte, la candidata a diputada local por el distrito XVIII, Polimnia Romana hizo un llamado a los obregonenses para fomentar la cultura de la adopción de mascotas y del cuidado animal, como seres sintientes e integrantes de las familias.

En su oportunidad, Erika Muñoz, directora del refugio Miztlán, la Tierra de los Gatos comentó que cada mes dan albergue a decenas de animales que son abandonados. Se pronunció a favor de la esterilización animal para evitar el sufrimiento de miles de perros y gatos sin hogar.

Por la mañana, Lía Limón se reunió con vecinos de la colonia Lomas de Las Águilas donde conoció la problemática de la presa Tequilasco que, a decir de los vecinos, se ha convertido en una fuente de contaminación ambiental debido al abandono del gobierno de Morena.

La candidata convocó a los habitantes de esta colonia a sumarse a la campaña de la Alianza Va por México y salir a votar el 6 de junio para sacar a Morena de la alcaldía y recuperar todos los congresos del país. Por la tarde del sábado, Lía Limón recorrió las colonias Olivar del Conde 1ra. Sección, Palmas y Olivar del Conde 2da.

Sección donde pidió a los vecinos "no dejarse intimidar por Morena con la amenaza de quitar los programas sociales a quienes no voten por ellos; “eso no se puede y tienen que denunciarlos".

Y ratificó que "aunque a Morena le duela" va a recuperar las estancias infantiles y echará andar la tarjeta Aliada para apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad.Acompañaron a la candidata durante sus recorridos, los candidatos a concejales Lili Montaño, Luis Armando Báez y Guillermo Ruiz.

