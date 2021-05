Rocío Barrera plantea crear un consejo con empresarios locales en Venustiano Carranza

Rocío Barrera, candidata de la coalición PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Venustiano Carranza, anunció que conformará un consejo con empresarios locales para generar inversiones públicas y privadas que permitan impulsar la reactivación económica de la demarcación.

La aspirante llamó a los empresarios a sumarse a sus propuestas en materia económica para identificar áreas de oportunidad, generar empleos y mejores servicios en beneficio de los ciudadanos.

“En mi gobierno ya no se perjudicará a los empresarios con trámites tardados, complicados y caros; vamos a trabajar para eliminar la corrupción y transparentar los procedimientos administrativos para la apertura de negocios, además de brindar apoyos económicos a los comerciantes afectados por la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19”, detalló.

Durante un encuentro con Coparmex, los integrantes de este organismo dijeron estar dispuestos a realizar nuevas inversiones, pero necesitan certeza jurídica para llevar los recursos que se requieren en la instalación de nuevos negocios en la alcaldía.

En respuesta, Barrera pidió a los empresarios confianza en la administración que encabezará a partir del 1 de octubre y los invitó a trabajar de la mano para construir un proyecto que permita la implementación de corredores comerciales en diferentes colonias de la demarcación.

Fortalecerá la seguridad en la alcaldía VC

Al referirse al tema de seguridad, reconoció que siete de cada diez habitantes de la alcaldía se sienten inseguros.

“Sin seguridad las empresas no invierten, si no hay inversión no hay empleo y sin oportunidades laborales no podemos mejorar la calidad de vida de los habitantes”, admitió.

Aseguró que su meta es devolver la paz y tranquilidad a las familias de los carrancenses, por lo que conformarán un Consejo de Seguridad.

Éste, dijo, contará con representación vecinal, mayor coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y el gobierno federal.

Además se fomentarán las tareas de inteligencia y presencia policial en las calles, así como un mayor número de cámaras de vigilancia y botones de pánico.

Finalmente en materia de salud, explicó que se pondrán en marcha jornadas de prevención y se otorgarán apoyos económicos para la compra de medicamentos.

