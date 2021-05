El 6 de junio elegiremos el abandono o la transformación en Coyoacán: Giovani Gutiérrez

Giovani Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Coyoacán, sostuvo que su campaña “va en franco crecimiento” y que el 6 de junio “se consolidará el triunfo de los ciudadanos que quieren un gobierno que los acompañe y los escuche”

El abanderado de la alianza PAN, PRI y PRD señaló que durante los últimos años Coyoacán fue dejado de la mano de sus autoridades y representantes, principalmente de Morena. Apuntó que nunca a un gobierno en la historia de la capital del país se le había caído el Metro y ocasionado decenas de muertes y lesionados.

“Este proyecto se consolida como el del triunfo y necesita de todas y todos ustedes para ratificar nuestra exigencia de un cambio, queremos que el funcionario o servidor público los atienda y los escuche”, expresó.

“Ya no más gobiernos que vienen a meterle gol a los ciudadanos y se largan como ocurrió aquí cuando desde hace dos años se pasaron a Morena y desde donde se escondieron para no hacer nada y dejar a las y los ciudadanos a su suerte. No más gobiernos que se largan y botan la chamba”, completó.

Ciudadanos manifestaron inconformidades

Continuó con sus recorridos por calles de la demarcación y visitó a los vecinos de San Francisco Culhuacán, a los de Xotepingo y conversó con vecinas y vecinos de Pedregal de Santa Úrsula y Ajusco II.

Ahí los ciudadanos reunidos manifestaron su inconformidad con la falta de servicios urbanos eficientes. Indicaron que, bajo el gobierno de Morena, las cosas no han cambiado en la demarcación.

Gutiérrez recordó que Coyoacán es gobernada por Morena desde el pasado 13 de octubre de 2019, cuando el anterior alcalde se sumó a esas filas y, el actual, también proviene del mismo partido político.

“Ya son casi dos años de este gobierno que no resuelve, que no escucha, que no atiende. Estas elecciones son el momento histórico que esperábamos para exigir un cambio en donde lo importante sean las y los ciudadanos con un gobierno que sí los escuche”, dijo.

La presidenta del PRD en la capital del país, Nora Arias, dijo que “este gobierno en Coyoacán dejó de hacer cosas y le quedó grande el puesto. Para gobernar se necesita toda la vida, las 24 horas, los 365 días. Les vamos a demostrar que aquí sí sabemos gobernar porque los perredistas somos echados para adelante”.

Indicó que una muestra más de la ineficiencia de los gobiernos de Morena, es el manejo de la pandemia: “esto no nos puede volver a pasar nunca más”.

“El gobierno no estuvo a la altura”, por ello llamó a votar por la Alianza, con sus candidatos en el Congreso a fin de lograr equilibrios y nunca más se vuelva a recortar el presupuesto de salud y jamás pase lo que ocurrió con el Metro por falta de mantenimiento”, concluyó.

