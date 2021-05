Promete Giovani Gutiérrez una alcaldía moderna y protectora de sus ciudadanos

Nosotros no venimos a experimentar, no venimos a jugar, venimos con la experiencia necesaria y los conocimientos suficientes para hacer de Coyoacán la mejor alcaldía de la Ciudad de México; vamos a llevar a cabo un proyecto amplio y moderno con el cual sacar del abandono a nuestra demarcación, sostuvo Giovani Gutiérrez, candidato de la Alianza PAN, PRI, PRD.

“Este seis de junio tenemos la oportunidad de decidir el futuro de nuestra alcaldía y en parte el futuro de nuestro país guardadas las proporciones. La elección es: o dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo a cuidar y proteger a las y los coyoacanenses, o se deja en manos de gente que ha demostrado su irresponsabilidad, ineficacia y negligencia”, indicó.

Giovani Gutiérrez expuso: “Somos la única candidatura en la Ciudad de México con 168 propuestas planeadas, pensadas y estructuradas por coyoacanenses en un grupo interinstitucional que se dedican al agua, la seguridad, la sustentabilidad, a la salud y el empleo, entre otros. Nosotros sí tenemos un plan que nos indica a dónde vamos. Nosotros tenemos el mejor proyecto y las encuestas nos indican que vamos a ganar”.

Trabajo desde el primer día

El candidato de la Alianza para la Alcaldía de Coyoacán sostuvo que no se perderá un minuto en planeación, pues esta ya está muy avanzada y, después del proceso electoral, “vamos a comenzar con mesas de trabajo en colonias, unidades y pueblos. Vamos a fortalecer las 168 propuestas y vamos a ver la particularidad de cada lugar. Serán tres meses para fortalecer el proyecto”.

Giovani Gutiérrez adelantó que se capacitará al personal de la alcaldía para lograr un eficaz servicio público con coordinación efectiva, con capacitación y con la preparación legal necesaria, dijo ante vecinos del barrio de Santa Catarina, de la Unidad Habitacional La Cantera y con microempresarios de Pedregal de Santa Úrsula.

“El primer día de gobierno arrancas y ya sabes a dónde vas. Verificaremos con cartas de no antecedentes penales, cartas de recomendación y con su perfil para que en cada área no entre el compadre, el amigo o el familiar, sino la persona que va a ayudar a solucionar el problema. Vamos a presentar en una semana el plan de gobierno, no vamos a esperar meses para ello. No llegaremos con una varita mágica a arreglar los problemas, quien les diga eso les crea falsas expectativas.

Nosotros comenzaremos con cada uno, pero siempre con la mirada puesta en salvaguardar la vida de las y los ciudadanos”, indicó.

