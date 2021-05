Seré el gobernador del magisterio; no hay que “pichicatear” recursos a educación: Mario Zamora

Los maestros y maestras del sistema de educación en Sinaloa contarán con un gobernador amigo que entiende la importancia del magisterio para llevar a Sinaloa hacia la evolución, y por eso los apoyará con mejores sueldos, prestaciones y certidumbre laboral, afirmó Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador por el PRI, PRD y PAN.

Desde el monumento al magisterio, en Culiacán, el candidato a gobernador por el PRI, PRD y PAN reconoció que ellos han sido un gran ejemplo ante el enorme reto de la pandemia, poniendo en el centro de las cosas lo más importante, que son nuestras niñas y nuestros niños.

“Por eso, les doy mi palabra de sinaloense que a partir del primero de noviembre contarán conmigo palmo a palmo, codo a codo. Seré el gobernador de los maestros, entiendo, conozco y he vivido la importancia de la educación. No hay que “pichicatear” recursos, no hay que ser corto de miras, al contrario, si queremos avanzar, si queremos evolucionar, hay que apoyar con todo a la educación y apoyar con todo a la educación es estar con las maestras y los maestros sinaloenses”, destacó.

Zamora Gastelum dijo que los docentes no se han dado por vencidos, mostrando que en el presente es cuando se tiene que construir el futuro que todos anhelamos.

“Han sido una formidable muestra de lo que es evolucionar, dar un paso al frente, alzar la mira, no poner pretextos y resolver las cosas con esfuerzo y talento. Muchas gracias a todos los maestros”, celebró.

El abanderado de los partidos del PRI, PRD y PAN prometió que se dará certidumbre al gran reto de los salarios, de las prestaciones, de las bases, con transparencia y juntos en la lucha por conseguir los recursos que se requieran, porque la causa de la educación es una causa justa.

“Disfruten hoy su día, pásenla bien. Han sido tiempos difíciles, pero se vale celebrar; celebrar es agradecer y hay que ser muy agradecidos por las oportunidades, que a pesar de los retos hemos tenido y les hemos hecho frente. Los mejores días de Sinaloa están por venir. Palabra de sinaloense”, ratificó.

yc