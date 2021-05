Mario Zamora propone un Sinaloa Joven de emprendedores

Un Sinaloa Joven sostenido por el Instituto del Emprendedor y una Financiera Estatal de Desarrollo que garantizarán una visión de futuro, propuso Mario Zamora a jóvenes empresarios y ciudadanos del puerto de Mazatlán.

El abanderado del la alianza conformada por PRI, PAN y PRD mencionó que a los micro, pequeños y medianos empresarios se les dará capacitación acerca de planes de negocios, financiamiento con capital de riesgo y habrá oportunidades para que los emprendedores expongan sus ideas frente a grandes figuras del sector empresarial.

“¿Qué Sinaloa queremos, un Sinaloa que se queda dormido, que tiene una visión de hace dos siglos? Yo he dicho: un Sinaloa joven, dinámico. No es un tema de edad sino de actitud. De decir a mí no me den, nomás denme chance para poder salir adelante por mí mismo”.

Mario Zamora señaló que la elección de este domingo 6 de junio, es crucial para el destino de los próximos 30 años del estado, y si las y los jóvenes no votan por la alianza “Va por Sinaloa” ya no habrá tiempo para regresar.

“Si no salen a votar se van a dar de topes con una pared. No cometan ese error. Nadie se va a ver más afectado en Sinaloa que ustedes”.

Llamó a las y los jóvenes empresarios a evolucionar, y en 6 años van a darse cuenta de que eligieron bien al votar por el proyecto encabezado por Mario Zamora.

Ernesto Rojo, joven empresario de Mazatlán, aseguró que en esta elección le darán la oportunidad a Mario Zamora, quien será un gran gobernador. “Estoy seguro que nos va a sorprender”.

Los jóvenes empresarios le propusieron al candidato de la alianza PRI, PAN y PRD que defienda las causas de todos los sectores de la sociedad, una Financiera con visión sustentable, una Agenda Verde, entre otros.

