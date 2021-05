Elecciones 2021: Cerca de 66 millones de votantes sin información curricular de candidatos

A las campañas electorales les restan tres semanas para que concluyan y los ciudadanos conozcan las propuestas de las personas que se han postulado para la renovación de 20,760 puestos de elección popular.

Pero la información disponible las postulaciones federales y locales es desigual para los ciudadanos. De acuerdo con información recabada por la organización no gubernamental, Transparencia Mexicana, un universo potencial de 66 millones de votantes no cuenta con datos curriculares o forma de ubicar información en una plataforma de los candidatos y candidatas, particularmente para las elecciones estatales, lo que ocasiones que en 25 entidades, los ciudadanos emitirán un voto no informado.

Hasta la información recabada al 10 de mayo, constató que en sólo siete entidades (Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo) cuentan con una plataforma en la que la población puede consultar y compara la trayectoria de los aspirantes a un puesto de elección popular en el caso de los comicios locales, desde los puestos de síndicos municipales hasta gobernadores.

La organización Transparencia Mexicana identificó que hay información de 7,808 perfiles curriculares en las diferentes plataformas que se habilitaron para dicho fin, de los más de 100,000 candidatos que se postularon a distintos cargos de elección popular.

Mientras que del 75% de la información disponible, es decir, 5,843 perfiles curriculares, corresponde candidaturas federales y es información que puso a disposición el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que organismo habilitó un sitio en la que se puede consultar información de aspirantes a legislador, de un universo de 6,886 postulaciones.

Por lo que la organización acota que se ha evidenciado los vacíos de información que existe para electores y las diferencias que hay en la información disponible para los procesos locales y federales. Ya que no cuenta con la misma información para los que se postulan en ambos casos.

Ejemplifica que los partidos que menos datos disponibles tienen de sus candidatos a diputados federales son Fuerza por México (85.3%), Movimiento Ciudadano (79.1%), Encuentro Social (71.6%), PRD (74.5%), y Redes Sociales Progresistas (58.8%).

En el caso de las aspirantes a puestos locales, la organización no gubernamental documentó que hay información de 1,965 personas y se distribuye de la siguiente forma la datos disponibles: Coahuila (169 perfiles), Durango (135 perfiles), Estado de México (Plataforma con 0 perfiles publicados), Guanajuato (12 perfiles), Nuevo León (349 perfiles) y Quintana Roo (1,294 perfiles curriculares).

En el caso del Estado de México, se especifica que la autoridad electoral habilitó una plataforma, pero las candidatas y candidatos no han publicado información al respecto sobre su currículum, por lo que es uno de los obstáculos tanto en esta entidad y otras para el ciudadano comparé las opciones políticas.

