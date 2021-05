David Monreal consolida plan educativo con colectivos magisteriales

David Monreal Ávila fortaleció, en el marco del Día del Maestro, su propuesta de gobierno en materia educativa a través del foro "Educar para transformar" que reunió a maestras y maestros de todas las regiones de Zacatecas en la capital del estado.

El candidato puntero para gobernar reafirmó de esa manera, a través del foro que lleva no sólo a la reflexión sino al compromiso de aceptar que educar es transformar, su cercanía y compromiso con el magisterio con el que trabaja para impulsar a la educación como base del desarrollo humano a partir de tres ejes fundamentales que son fortalecimiento, planeación e igualdad de oportunidades reales ante la mejora en la calidad educativa y acceso para todas y todos.

David Monreal reconoció a las maestras y los maestros como los verdaderos protagonistas de la transformación y el corazón del segundo hogar de los niños y jóvenes, es decir las escuelas que en Zacatecas forman parte de un rubro que se ha deteriorado en las dos últimas administraciones, lo que coloca al estado en el lugar 26 en nivel nacional en nivel básico con un promedio de escolaridad de 9.2 años y un índice de analfabetismo de 3.7 por ciento.

El morenista subrayó que el modelo neoliberal del PRIAN acusó y acosó a las maestras y los maestros, quienes padecieron y estuvieron amenazados con la mal llamada reforma educativa que fue la que los despojó de derechos y sometió a la educación pública.

“No quiero que nadie confunda y que no regateen, que ayuden, porque los responsables de la decadencia pública, de la ruptura del tejido social, hoy al amparo de las campañas, quieren volver a confundir, quieren volver a atropellar, andan ofertando lo que no pudieron defender, andan ofertando lo que no pudieron cuidar y el maestro es fiel testigo de lo que está sucediendo. Por eso no permitamos que vuelvan a atropellar ni la dignidad, ni los derechos, ni las libertades de los maestros y de los ciudadanos zacatecanos”.

En compañía de los académicos Carmen Lorena Esquivel Alonso, José Manuel Hiriart Estrada, Juan José Gómez Sánchez y Fabiola Osiris Gamboa Murillo, señaló que si bien la educación es eje medular para el combate a la pobreza y la desigualdad, las administraciones de los últimos 11 años la tienen con un déficit presupuestario de más de mil 200 millones de pesos anuales para cubrir la nómina, aparte la quiebra provocado al sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, el Issstezac, que arrastra un déficit de 44 mil millones de pesos.

Ante esa situación, con los colectivos magisteriales, incluidos expertos, padres de familia y autoridades comunitarias, este sábado fueron enriquecidas las acciones y programas contemplados en el Decálogo para la Transformación Educativa, resultado de escuchar a la gente en cada uno de los municipios del estado, ya que se han realizado 48 foros municipales y 12 foros regionales.

Dicho decálogo, establece integrar el desarrollo de Zacatecas de manera regional al Plan Educativo, adaptando cambios al modelo educativo nacional y aplicarlo de abajo hacia arriba con la participación social; generar el regreso escalonado a clases con apego a las particularidades de cada zona y respeto a los acuerdos que se tomen con los padres de familia, y reforzar a las instituciones formadoras y de capacitación a docentes como base elemental de la transformación educativa, incluidas las escuelas normales.

También se generará la articulación efectiva de la Educación Superior en todas sus modalidades con el sector productivo y de acuerdo al contexto al contexto regional, nacional e internacional, y se implementarán estímulos y programas compensatorios para impulsar las políticas con perspectiva de género e inclusión, igualdad de condiciones y oportunidades de ingreso, permanencia y término al sistema educativo en sus niveles y modalidades mediante becas escolares.

Asimismo, se propiciará una reestructuración integral administrativa para eficientar la operación y aprovechar cabalmente las estructuras centrales y regionales educativas; articulará integralmente el sector educativo con las diferentes instituciones gubernamentales para coadyuvar en la solución de los problemas sociales, y se crearán programas de extensión comunitaria en las escuelas para mejorar las condiciones laborales de los maestros de educación física, artística, especial e inglés.

Y para hacer frente al impacto de la pandemia del Covid-19 en la educación, el gobierno de la transformación que encabece David Monreal Ávila creará, también como parte del decálogo, un programa emergente que atienda las desigualdades en materia de conectividad, equipos de tecnología y comunicación en los centros educativos, además incrementar y reorientar los recursos que permitan mejorar las condiciones laborales del sector educativo.

"Su trabajo político su lucha social es más importante de lo que se imaginan, por eso en el llamado al talento y a la capacidad, deseo no se limiten, no establezcan barreras, el desafío es muy superior y en verdad, mi apuesta será con el maestro, por eso tenemos que, para que el maestro entregue lo mejor de sí, primero hay que dignificar su labor y su espacio, su condición de ingreso".

En ese compromiso señaló tres rubros: la revisión de la nómina magisterial, la revisión profunda del Isstezaac y el fortalecimiento de la estructura educativa, espacios deportivos y conectividad en aulas en aras de mejorar la vida educativa de los zacatecanos y zacatecanas.

En este foro, que se llevó a cabo con más de 6 mil 200 maestros: 5 mil 500 a través de la red y el resto presenciales, el candidato resaltó la Invaluable labor de los maestros para formar a niñas, niños y jóvenes como ciudadanos de bien, en especial por las dificultades que padecieron en conectividad para dar clases durante la pandemia.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, David Monreal Ávila, quien agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por dar inicio a la vacunación de los maestros, llamó al pueblo y al magisterio a lograr un triunfo contundente en las elecciones del próximo 6 de junio, para detonar la educación en Zacatecas como palanca de desarrollo social, económico y humano, por lo que precisó que la invitación es sincera y la invitación es a la lucha para transformar.

EFVE