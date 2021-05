Yolanda Who Cantú: los memes más divertidos de la candidata

La contienda electoral para la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, ha tomado rumbos curiosos a pocas semanas de que del inicio de las elecciones más grandes en la historia de México.

Mientras el candidato de Morena se bajó de la contienda a menos de un mes de la jornada electoral, una de sus adversarias se volvió viral en redes sociales por compararse con el protagonista de “Doctor Who”, la exitosa serie de televisión británica.

DOCTOR WHO QUEDÉ uD83EuDD21uD83EuDD21uD83EuDD21 pic.twitter.com/L1Av2fG5KK — Jorge Cavazos uD83DuDDEF (@caballonegro) May 12, 2021

Esto sucedió en el debate organizado por el periódico El Norte, donde Yolanda Cantú, abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) se autodenominó "Yolanda Who Cantú" por su temple parecido al del personaje.

"En el ámbito político soy denominada Yolanda Who, Yolanda Who Cantú, muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante, que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras , para hacer grandes cosas por su ciudadanía", dijo la aspirante a la alcaldía.

Yo, entrando a Twitter, pensando que Doctor Who es tendencia porque hoy lanzan las aventuras en audio del Noveno Doctor.



Yo, al ver por qué es tendencia: pic.twitter.com/IuiU9N5d8e — Xim Moriarty uD83EuDD8BuD83DuDC7B (@XimMoriarty) May 13, 2021

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad y comenzaron con una lluvia de memes y comentarios, al grado de hacer tendencia en México el nombre de la afamada serie televisiva.

Algunos fueron benevolentes y se unieron al tren con comentarios satíricos. “¡Ahora sí ya me dijo empute! Uno como quiera pero los #whovian que culpa tienen?”, comentó uno y “Tengo un compañero que dice que es spiderman, ella puede ser lo que ella quiera”, comentó otra.

Claro, ¿cómo olvidar al gran político Doctor Who? pic.twitter.com/s4CeA2da7k — Pablo Machado (@elmachas) May 13, 2021

Sin embargo, algunos usuarios fueron más críticos sobre la participación de la candidata blanquiazul. “Lo peor de todo esto es que es la candidata de un partido de derechas. Se ha equivocado de personaje, de serie y de todo”, lamentó uno más.

Entre los mexicanos regulares, ¡¡¡nadie pinches sabe quien es Doctor Who!!! pic.twitter.com/fAIpO04gD3 — Morgan K. Hunter (@Morgan_K) May 13, 2021

uD83DuDE2D es chistoso pero luego ya no es chistoso, neta que horror de políticos... pic.twitter.com/QhacvNhm3b — Sinuhé C. ? (@LesmoCasanova) May 12, 2021

EAA