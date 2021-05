Adrián LeBarón responsabiliza a las autoridades por asesinato de Abel Murrieta, candidato de MC a Cajeme

Adrián LeBarón, líder de la comunidad menonita en Chihuahua, hizo responsables a las autoridades de Sonora por el asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme.

“Yo ahorita hago responsable al alcalde (Sergio Pablo Mariscal) y al director de Seguridad Pública de Cajeme (Candido Tarango Velázquez), al director de Seguridad de Sonora (José David Anaya) y a la gobernadora (Claudia Pavlovich)”, señaló.

En entrevista con el programa “Las noticias de la noche” de El Heraldo Televisión, el activista lamentó el asesinato de su abogado, quien dirigía el proceso legal contra los responsables de la masacre a su familia en noviembre de 2019.

“Eso no se vale. A mi no me salgan con que nada más se matan entre los malos; se llevaron entre las patas a uno de los mejores hombres que he conocido en mi vida”, externó el activista entre lágrimas.

A su vez, rechazó que las autoridades del municipio o del estado estén involucradas en la muerte del candidato de Movimiento Ciudadano. Los responsabilizó por ser las personas a cargo de la seguridad de la ciudadanía.

“Este ataque pudo haber venido de muchos lados. Sí, era la piedra en el zapato de muchos ángulos”, reconoció LeBarón.

También reveló que este viernes se iba a reunir con el también ex procurador de Sonora. Señaló que el licenciado en derecho le iba a contar algo que no podía tratarse con una llamada telefónica.

Fue asesinado a balazos

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 17:00 horas (tiempo local) en las calles de California y Vicente Guerrero, cuando un grupo armado se acercó y le dispararon a quemarropa al candidato de Movimiento Ciudadano.

Lograron herirlo en varias partes del cuerpo, entre ellos uno en la cabeza que le arrebató la vida. Fue trasladado a un hospital local, pero no logró superar las heridas que recibió.

Autoridades de los tres niveles de Gobierno activaron el Código Rojo para tratar de dar con los responsables, mientras que el área fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional.

EAA