Encabezará Fiscal de Sonora investigación sobre asesinato de Abel Murrieta

La Fiscal General de Justicia de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, informó que personalmente se trasladará a Ciudad Obregón, Sonora, para estar al frente de las investigaciones de la agresión y asesinato del Candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez.

A través de un mensaje difundido por su área de comunicación social, expresó su solidaridad con la familia del ex Procurador de Sonora y condenó este ataque armado donde perdió la vida Abel Murrieta.

“En estos momentos hay consternación en Cajeme y en Sonora por el lamentable hecho donde perdió la vida nuestro ex procurador, Abel Murrieta Gutiérrez, mi solidaridad con la familia y en estos momentos me traslado a Ciudad Obregón, me voy a Cajeme para estar al frente de estas investigaciones y condeno a quienes cobardemente realizaron este ataque”.

Los demás candidatos de Sonora, desde los aspirantes a la gubernatura, a la Alcaldía de Cajeme y el resto de los municipios, están mostrando sus condolencias a través de redes sociales, e incluso están anunciando la suspensión de sus actos de campaña para esta tarde.

Lamenta condiciones de inseguridad

Por su parte, el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, condenó el asesinato de su candidato, Abel Murrieta.

En entrevista con la periodista Blanca Becerril en su espacio de El Heraldo Radio, el senador con licencia, dijo sentirse profundamente lastimado por el clima de inseguridad, además de la crispación social que provoca el discurso presidencial.

El dirigente pidió esperar a las investigaciones de las dependencias de seguridad para emitir un juicio sobre el atentado.

Respecto a si el aspirante emecista tuvo alguna amenaza previa o algún signo de alarma, Castañeda Hoeflich, indicó que el candidato tenía una trayectoria intachable, era una gente honorable, no tenía ningún tipo de amenaza.

“Nos parece muy extraño lo que está ocurriendo y estaremos al pendiente de las investigaciones”.

Castañeda también afirmó que estarán muy pendientes de sus candidatos y candidatas en todo el país, e hizo responsables a los titulares del ejecutivo estatal y federal de la seguridad de sus aspirantes.

Por Gerardo Moreno Valenzuela

