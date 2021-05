Evelyn Parra rechaza que se estén entregando tarjetas a su nombre en Venustiano Carranza

Con el respeto que siempre he tenido hacia el ejercicio periodístico, manifiesto mi rechazo a las afirmaciones que se han esparcido en algunos medios de comunicación en el sentido de que se estén entregando tarjetas en apoyo a mi candidatura.

Lo anterior, primero porque, con el apoyo y la confianza que me ha manifestado la ciudadanía, en todas las encuestas los resultados me están favoreciendo, incluso aquellas en las que mis contrincantes han pagado, por lo que además de no ser partidaria de esas acciones, no tengo la necesidad de implementar dichas estrategias reprobables que representan un estilo arcaico y totalmente ajenas a la Cuarta Transformación.

Segundo, porque en toda mi carrera política como activista, feminista, diputada federal, diputada local y ahora candidata al gobierno de Venustiano Carranza siempre he luchado desde la izquierda en contra de esas acciones de las que me quieren involucrar, por lo que, de manera tajante, descalifico y rechazo que en una democracia como la que vivimos se puedan llevar a cabo.

Por lo anterior, reitero que soy ajena y desconozco cualquier acción institucional, que en algún momento se haya llevado a cabo por el área social de la alcaldía, derivada del Covid-19, las cuales seguramente están fundadas con los lineamientos del Gobierno de la Ciudad de México y notificadas en tiempo y forma ante las instituciones electorales correspondientes.

De igual forma, exhorto para que se investigue de manera imparcial para deslindar responsabilidades y descartar que a falta de propuestas y de preferencias de los vecinos de Venustiano Carranza, hacia los demás partidos políticos, quieran afectar mi proyecto y candidatura que día a día va en aumento en todos los estudios de opinión gracias al conocimiento que los carransenses tienen hacia mi actividad política y trabajo a favor de Venustiano Carranza.

EFVE