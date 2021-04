Nacho Peregrin, hermano de Belinda, busca ser diputado para solucionar las problemáticas de los ciudadanos

Ignacio Peregrin Schüll se ha involucrado en la política desde los 15 años y, ahora, es candidato a diputado federal por el Distrito XV de la alcaldía Benito Juárez por la coalición Juntos Haremos Historia.

El aspirante a legislador local justificó que siempre le ha llamado la atención el tema empresarial y la política en comparación con su hermana, Belinda. “Como joven tengo esas ganas de cambiar, ves las deficiencias actuales en el país y dices: me voy aventar a este reto para atacarlas, estos retos que tenemos los mexicanos”, mencionó en el programa “Me lo dijo Adela” en El Heraldo Televisión.

Él trabajó en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se desempeñó como enlace académico de instituciones mexicanas y extranjeras, lo cual le ayudó a conocer diversas problemáticas.

Refirió que "aplaude que inviten a la sociedad civil a participar en la política. Estoy convencido que los jóvenes estamos llamados a ayudar en las problemáticas del país desde otra perspectiva”.

El también empresario que representa a los partidos Morena, PVEM y PT refirió que su campaña comenzó recorriendo calles y ha escuchado las problemáticas de los ciudadanos entre las que están la inseguridad, escasez de agua, medio ambiente, y varios temas más.

“Puedo llegar a proponer una idea, pero se va a quedar a un lado porque no abarca a toda la población, eso es algo diferente que voy hacer”, puntualizó el aspirante a legislador local.

Peregrin Schüll fue cuestionado sobre qué tanto pesa en su carrera política el ser hermano de la cantante de pop y respondió que sí pesa ser el hermano de Belinda ahora que es candidato, “pero no me importa. Cuando llegas a proponer las soluciones objetivas, antes de escuchar, me dicen que no sé. Pero sí tengo que explayarme para que vean que soy una persona preparada”.

En Morena se ha hecho énfasis en el tema de la austeridad y, al respecto, opinó que es correcto que en el gobierno no se gaste más de lo que se ingresa, pero desde el Congreso debería existir una redistribución de los temas prioritario a atacar, como lo son seguridad, salud, tema de agua y energías renovables.

