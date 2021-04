Félix Salgado acompañará al candidato que designe Morena en la campaña

Tras informar que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la cancelación de su candidatura, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, dio a conocer que será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la que seleccionará a la persona lo sustituirá en la contienda por la gubernatura de Guerrero.

También aseguró que acompañará al candidato o candidata en lo que resta de la campaña a quien asuma la candidatura, esto tras la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que confirmó ayer la sanción que le fue impuesta por el Consejo General del INE al no haber presentado informes de gastos de precampaña.

Así lo expresó el mediodía de este miércoles 28 de abril en la Alameda Francisco Granados Maldonado, de Chilpancingo, Guerrero, donde sostuvo un encuentro con aproximadamente 1,000 simpatizantes, en compañía de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena y candidatos y candidatas a diferente cargos de elección popular.

Cuando el senador con licencia informó que sería la Comisión Nacional de Elecciones la que decida quién será el o la abanderada de Morena en la elección del 6 de junio, los asistentes expresaron su inconformidad gritando la palabra “no”, abucheando y silbando, esto debido a las inconformidades que ha generado la designación de diferentes candidaturas.

“Oíganlo bien, es por estatuto y es el procedimiento, no lo vamos a discutir (...) Tranquilos, la Comisión Nacional de Candidaturas va a tomar la determinación”, aseguró Salgado Macedonio.

Además, aclaró que él acompañará en todos los municipios de Guerrero a quien sea designado o designada en su lugar.

Félix Salgado afirmó que la oposición esperaba una reacción violenta por parte de su movimiento, “pero se equivocaron, eso querían ellos, por eso Andrés Manuel López Obrador nos convoca a pelear de manera pacífica, vamos a seguir luchando pero de manera legal y pacífica”.

También reiteró que la sanción que le fue impuesta por el INE es excesiva, lo mismo que la confirmación por parte del Tribunal Electoral Federal, y que esa resolución atenta contra la democracia.

Finalmente, dijo que interpondrá un recurso ante la CIDH en contra de la resolución del TEPJF “por la violación artera a mi derecho humano, político y electoral”.

“Y le advierto a los contras, voy a ser gobernador de Guerrero, hay toro, hay pueblo, la gente está con nosotros, la gente está con nosotros, no con ellos. Vamos a llegar hasta donde tope, no hay rendición, no hay para atrás, llevaremos a la Corte Interamericana la lucha político electoral, tengan la certeza y a la seguridad de que nos va a ir muy bien”.

Por Carlos Navarrete Romero

yc