Félix Salgado tras fallo del TEPJF: “Soy Morena y seguiré en Morena” || VIDEO

Félix Salgado Macedonio, ex candidato a la gubernatura de Guerrero, dio sus primeras impresiones sobre el fallo en su contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) este martes.

Frente a los medios de comunicación, el morenista aseguró que no habrá “Plan B” y rectificó su postura política. “Nada de eso, yo soy Morena y seguiré en Morena”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si Morena se presentará en el debate de este miércoles, Salgado Macedonio fue tajante con su respuesta: “Según la resolución, Morena no tiene candidato”, mencionó.

A su vez, rectificó su deseo de seguir recorriendo el estado y rechazó que tenga problemas de fiscalización. “Yo soy un ciudadano como cualquier otro ciudadano y no voy a tener la fiscalización del INE y, si no me reconocen como candidato, no tiene porque fiscalizarme”, sentenció.

Por último, sobre las dudas de los siguientes pasos a seguir, el “Toro” apuntó que “todas esas interrogantes las resuelvo mañana (28 de abril) a las 12”, cuando realice una manifestación pacífica en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo.

Tribunal Electoral falla en contra del Toro

Con seis votos en favor y uno en contra, el TEPJF confirmó este martes la cancelación de la candidatura de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero por el partido de Morena.

En su sesión virtual, la Sala Superior concluyó que Salgado Macedonio no presentó su informe de gastos de precampaña de manera “deliberada y dolosa”, pues sí tuvo el carácter de precandidato y pese a ello decidió no cumplir con sus responsabilidades en materia de fiscalización.

Los votos en favor de la resolución fueron de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Soto Fregoso y Janine M. Otálora Malassis. En tanto, el presidente del Tribunal, José Luis Vargas Valdés, lo hizo en contra.

De esta manera, el TEPJF confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de fecha 14 de abril —con la que se sancionó al morenista—, pues consideró que su falta sí es de gravedad mayor, por lo que la sanción que le fue impuesta es proporcional a su infracción.

EAA