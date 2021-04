¿Por qué el INE ordenó al PES retirar dos spots? Te contamos

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Encuentro Solidario (PES) retirar sus videos promocionales en contra de la adopción homoparental y el aborto.

El video "Solo una y uno PES" fue denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues "no existe el consentimiento para que aparezcan en el anuncio válidamente menores de edad, lo que causa perjuicio al interés superior de la niñez".

Al respeto, la Comisión concluyó que efectivamente aparecen dos menores de edad sin que se hubiera presentado la documentación que acredite el consentimiento de quienes ejercen su patria potestad, por lo que se concedió la medida cautelar y se ordenó el retiro inmediato del spot, en un plazo máximo de tres horas.

Además, los ciudadanos Julieta Macías Rábago, Sofía Castro Guerrero, Sofía Margarita Provencio O’donoghue, Sofía Aguilar Flaschka, Patricia Urriza Arellano, Ana Paola Lara Paz, Zurishaday Hernández Hernández, Judith Alicia Gómez García, Sandra Díaz Zacarías, Susana Campos González, Araceli León Gutiérrez, Tatiana Alexia Acosta Campos, Lina Mariela Diazconti Ramírez, Isabel Mateos Méndez, Juana Jiménez Sánchez y Jorge Álvarez Máynez, denunciaron al PES por la difusión del "No al aborto – Por la Vida y la Familia".

Respecto a este video, la Comisión resolvió que "se trata de actos que se encuentran amparados bajo la maximización de la libertad de expresión en el contexto del debate político, al versar sobre planteamientos que presentan la ideología de un partido político, sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto por lo que se consideró improcedente el retiro del promocional".

Sin embargo, pidió retirar el video, ya que "se llama a 'castigar a quienes atenten contra la vida', al considerar que dicha expresión puede estigmatizar y criminalizar a quienes realicen un aborto, lo cual no está amparado por la libertad de expresión".

¿Qué dicen los videos?

Este lunes, el PES compartió un video en Facebook con la leyenda "Todos crecimos con las enseñanzas de papá y mamá, no cambiemos la base de nuestras familias, digamos no a la adopción homoparental".

Todos crecimos con las enseu00f1anzas de papu00e1 y mamu00e1, no cambiemos la base de nuestras familias, digamos no a la adopciu00f3n homoparental. Posted by Partido Encuentro Solidario on Monday, April 26, 2021

Además, en el promocional se señala que “Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. En la adopción el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan, en el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar".

Hasta el momento registra 2.3 millones de "me enoja" y 1.3 millones de "me divierte", mientras que solo registra 56 "me gusta" y 35 "me encanta",

El otro video que fue denunciado aparece en Facebook con la leyenda "Por la vida y la familia, decimos no al asesinato cruel de un ser indefenso", y hasta ahora registra 4 millones de "me divierte" y 384 "me gusta".

Por la vida y la familia, decimos no al asesinato cruel de un ser indefenso. #NoAlAborto #PorLaVidaYLaFamilia Posted by Partido Encuentro Solidario on Saturday, April 3, 2021

brc