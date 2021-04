Desaparecen despensas del tráiler “sin dueño” en SLP, revela López Obrador

El mandatario Andrés Manuel López Obrador comunicó este viernes 23 de abril que las 5,000 despensas que estaban en el tráiler que se atoró en un puente del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí (17 de abril), desaparecieron y únicamente quedó el camión.

“Me dicen que la inspección que se hizo, no sé quién llevó a cabo la inspección, ya no están las despensas, está el camión, pero no quisieron desaprovechar, dejar de usarlas porque ya no están las despensas, como se diría antes: el cuerpo del delito”, ironizó el presidente.

El hecho ocurrió el sábado 17 de abril y López Obrador lo hizo público cinco días después, por lo que dijo interpondría una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), también se informó que no se tenía información sobre los dueños de la mercancía, y "seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección".

En la conferencia matutina de este viernes, añadió que oficialmente la Fiscalía General de la República atrajo el caso y se comprometió a dar a conocer todos los hallazgos que arroje la investigación.

Pese a que se ha solicitado información a las autoridades locales, estas han optado por el silencio y solamente los cuarteles de campaña de los candidatos punteros en las encuestas, Octavio Pedroza del PAN, PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular; Mónica Liliana Rangel Martínez, de Morena y José Ricardo Gallardo Cardona, del PVEM-PT, han intercambiado acusaciones mutuas acerca del origen y destino de las despensas.

El pasado sábado por la tarde, un tráiler se atoró en su caja en un puente del bulevar Río Santiago, en su intersección con la Carretera 57 a Matehuala, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde más tarde se descubrió que transportaba las despensas; el chofer no pudo acreditar la legalidad del contenido de los paquetes alimentarios, los cuales hoy, de acuerdo con información del presidente López Obrador, “desaparecieron”.

Por Pepe Alemán