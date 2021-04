AMLO: Presentaremos denuncia en la FEDE por tráiler con despensa en SLP

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por el aseguramiento de un tráiler cargado con 5 mil despensas en San Luis Potosí.

“El sábado (17 de abril), y hoy me lo informaron que se detuvo un tráiler lleno de despensas en San Luis Potosí [...] y no aparecen dueños de la mercancía, y seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección”, señaló.

En la conferencia matutina, López Obrador adelantó que se presentará toda la información que se tiene en el gabinete de seguridad para que la FEDE inicie una investigación.

“Quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General, en especial la Fiscalía Electoral, porque hoy se dio a conocer en la reunión de gabinete este hecho y no podemos quedarnos callados, ya acordamos incluso con la participación de los gobernadores de no permitir el fraude electoral, que no haya la utilización del presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido, que no se utilice dinero del presupuesto o dinero de los grupos de intereses creados, ni de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, que no haya que no haya tráfico con la pobreza, que no se entregan despensas”, explicó.

López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier intento de compra o coacción del voto en el proceso electoral de 2021.

“Quien tenga conocimiento de que están repartiendo despensas con fines electorales o que están utilizando dinero público, dinero mal habido, o instituciones están participando, deben de hacer la denuncia, ayudarnos para que tengamos una auténtica democracia, una verdadera democracia que no ha habido en nuestro país desde hace siglos”, solicitó el mandatario.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

