AMLO dijo desconocer de qué se trata el apercibimiento emitido por el INE y esperará notificación

Además, reiteró que no hablará de ningún partido y no pedirá que se apoye a alguien en particular

Andrés Manuel López Obrador reiteró que y ha manifestado que no hablará de ningún partido. (Foto: Cuartoscuro)