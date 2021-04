“He dado pruebas contundentes”: Adrián de la Garza ya presentó denuncia en contra de Samuel García

Adrián de la Garza Santos, candidato al gobierno de Nuevo León por el PRI y PRD, ya presentó la denuncia de hecho ante la Fiscalía General la República (FGR) en contra Samuel García, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC).

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, indicó que presentó como pruebas ante la Fiscalía el vínculo familiar directo de Samuel García con Gilberto García Mena “El June”, exlíder del Cártel del Golfo (fue detenido en el 2001 y paga una condena de 43 años).

Además, del requisamiento que se dio por parte de la familia del abanderado de Movimiento Ciudadano posterior a la detención de García Mena y por posible lavado de dinero.

Será la Fiscalía la encargada de ampliar la investigación al respecto, dijo, como los depósitos y/o pagos en efectivo que realiza un miembros del despacho de Samuel Orlando García Mascorro, papá del aspirante a la gubernatura de Nuevo León, a la familia Gilberto García Mena.

“Al menos tenemos documentados de dos a cuatro depósitos y las autoridades tendrán que investigar la razón por la que se realizaron de manera constante”, dijo De la Garza Santos.

Cabe señalar que Samuel García declaró que se ha hecho donaciones a sí mismo y también las ha recibido de su familia para cubrir los gastos de campaña, y justificó que lo mismo hizo cuando compitió como diputado y senador. El partido le ha dado 1.5 millones de pesos y el financiamiento de privados asciende a 20 millones de pesos,

El candidato por el PRI y PRD le fue cuestionado sobre la procedencia del dinero ocupado en su campaña y respondió que los recursos utilizados en su campaña son de lo que le da el partido y “ a los que tenemos derechos por parte de la ley electoral de particulares voluntarios”.

Sobre las acusaciones entre los aspirantes al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza precisó que sus contrincantes le han levantado falsos y no han sustentado lo dicho.

“Cuando yo he tenido información del interés público, por un deber cívico, lo he anunciado y lo he puesto en conocimiento, no he hecho ninguna manifestación falsa. Lo que he manifestado es a través de pruebas contundentes, para que la opinión pública saque sus conclusiones. Lo más importante es saber la verdad cuando los candidatos nos están mintiendo, pero también es importantes que respondan por sus actos y Samuel García no ha dado respuesta”, dijo el candidato del PRI y PRD, quien se desempeñó como presidente municipal de Monterrey (2019-2020) y fue procurador de Nuevo León (2011-2015).

