No me pregunten cosas comprometedoras; dice AMLO tras regaño del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ha tocado temas electorales, logros de gobierno y programas sociales porque ha respondido a preguntas expresas de los reporteros que cubren las conferencias matutinas.

En Palacio Nacional, dijo que se va a procurar no abordar estos temas durante el período electoral para atender las recomendaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), pero que seguirá hablando de democracia y participación ciudadana.

“Ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan les tengo que contestar, si no van a decir ¿para qué las mañaneras?, pero si vamos a cuidar de que no hablemos temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, si de la democracia, si de que se participe, si de que se haga valer la democracia, si que no haya fraude electoral, si de que haya elección o elecciones limpias y libres, si que no intervenga el gobierno, que no se utilice presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, sí que haya en condiciones de igualdad para todos, que haya democracia, eso sí, sin inclinar la balanza o mostrar preferencia por algún partido o algún candidato”, explicó.

López Obrador señaló que existe una campaña en la oposición para evitar que el partido que le llevó al poder (Morena) mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados y tenga el control de la aprobación del presupuesto.

“La oposición que nosotros tenemos del partido conservador difunde de que sino nos quitan la Cámara, nosotros les vamos a quitar el país, es una campaña, por eso se unieron, no estoy inventando nada, hasta los veteranos fueron convocados del partido conservador, todos para quitarnos la mayoría, según ellos en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados”, indicó el político tabasqueño.

El mandatario federal expuso que no afecta al proceso electoral abordar los temas del “partido conservador” que pretende “quitarle el dinero a los más pobres” al controlar la Cámara de Diputados, y que retirar de las redes sociales las conferencias matutinas no será un acto recurrente.

“No podrían hacerlo porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento”, aseguró.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

