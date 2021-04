Candidato a gubernatura de SLP acusa que narcos han creado zonas impenetrables en el estado

En San Luis Potosí hay sitios impenetrables donde los candidatos no pueden hacer campaña debido al control de esas zonas por cárteles del narcotráfico, señaló el candidato a la gubernatura por el partido Fuerza por México (FxM), Juan Carlos Machinena Morales, quien recibe protección con un guardia proveído por el estado.

Narró que al acudir a las comunidades Los Hernández y El Salitrillo, municipio de Villa de Ramos, en la región Altiplano, pudo constatar que al igual que hace algunos años lo hicieron para contrarrestar el embate de Los Zetas, los ciudadanos han vuelto a hacer zanjas y colocado rejas en tres puntos de ingreso al poblado, para evitar que, ahora, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sea quien penetre; añadió que al querer realizar un acto proselitista en la comunidad La Dulce, “los habitantes me dijeron que no fuera porque estaba muy peligroso, mejor le decimos a la gente que venga acá otro día cuando usted venga, pero no vaya allá y menos con la camioneta con los letreros…así andamos en la campaña”, lamentó Machinena Morales.

En octubre pasado en esa zona del municipio potosino de Villa de Ramos, en los límites con Zacatecas aparecieron 12 personas ejecutadas, entre ellas dos mujeres con un narcomensaje en el que el CJNG se atribuía la masacre.

El candidato a gobernador de San Luis Potosí también dio a conocer que hace unos días, en la cabecera del municipio de Matehuala, también en el Altiplano, fue interceptado por dos patrullas de la Policía Municipal desde donde policías armados lo intimidaron cuestionando su presencia en esa ciudad y, pese a que trae camioneta rotulada con propaganda, le exigieron que se identificara, “poco después nos enteramos que son policías, voy a decir algo muy fuerte a reserva que investigue la autoridad, hacen función de halcones”, acusó.

También denunció que sus seguidores en Matehuala se han quejado de que quienes antes se dedicaban a la extorsión a comerciantes del Centro, ahora ocupan puestos claves en la administración municipal, incluso el director de Comercio, lo cual el candidato condenó, lo cual genera mucho miedo entre la población.

Juan Carlos Machinena señaló que no puede acudir al municipio huasteco de Tanquián de Escobedo, por los riesgos que la población le advierte acerca de la presencia y reiterados enfrentamientos de grupos contrarios de la delincuencia organizada, “voy a comunicarme con el comandante de la Zona Militar para que me diga cuándo puedo ir a Tanquián, al parecer ya no se puede ir ahí ya no nada más de noche, tampoco de día, le preguntaré qué días conviene ir”.

Candidatos de Fuerza por México denunciaron la violencia en la entidad (Foto: Especial)

El candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por Fuerza por México recordó que en la región Zona Media, concretamente en el municipio de Rayón, sus seguidores enfrentaron amenazas telefónicas y mensajes intimidatorios que deslizaron debajo de las puertas de sus casas, para que no organizaran una reunión con el candidato, sabían quién estaba organizando la reunión con un servidor y fueron a advertirles que no se expusieran, esta situación la hice del conocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que hicimos fue cambiar el lugar.

En tanto, la candidata a diputada local del mismo partido, Marcela Alicia Galarza López dijo que los principales puntos de inseguridad para los candidatos y las candidatas son los municipios que tienen frontera con los estados de Tamaulipas y Zacatecas, “donde es más impenetrable”, por lo que exigió que el gobernador Juan Manuel Carreras López garantice la salvaguarda no sólo de los candidatos, sino de todos los potosinos y los visitantes.

De acuerdo al último corte que dio a conocer el secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, el gobierno estatal ha recibido 24 solicitudes de protección de igual número de candidatas y candidatos, aunque solamente 12 reciben protección, entre ellos los candidatos a la gubernatura, Juan Carlos Machinena Morales de Fuerza por México, el independiente José Arturo Segoviano García y la candidata de Morena, Mónica Liliana Rangel Martínez.

Por Pepe Alemán

