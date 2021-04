Hay que resolver la inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc: Sandra Cuevas

Sandra Cuevas, la candidata de la coalición Va Por México, resaltó en entrevista exclusiva con El Heraldo de México que una de las principales preocupaciones de su gobierno será resolver el grave problema de inseguridad que aqueja a la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la candidata, esto representa el problema más grave que enfrenta la alcaldía y que, afirma, ella cambiará en caso de ser favorecida con la confianza y el voto de los habitantes de Cuauhtémoc.

Cuevas también explicó que la situación que se vive en la alcaldía se debe a que los anteriores gobiernos han apapachado a los grupos de crimen organizado que azotan la demarcación.

"La primera situación que debemos resolver es la inseguridad que hay en la alcaldía Cuauhtémoc. Estamos en números rojos. Esto se debe al crimen organizado que se ha internado en el corazón de la Ciudad de México, en nuestra demarcación. Esto también es porque las mismas autoridades han apapachado al crimen organizado", dijo durante la entrevista.

Debido a eso, Cuevas se desmarcó del crimen y afirmó que no tienen ningún tipo de acuerdo con los que generan la inseguridad por lo que con eso, la población ya tiene asegurado un buen nivel de confianza en la seguridad de la alcaldía.

"Cuauhtémoc. No vengo de la mano del crimen organizado. Vamos a darle seguridad a nuestra gente, es lo que se merece", afirmó la abanderada de la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).



"Vamos a seguir caminando, vamos a seguir en contacto con la ciudadanía. Las formas para ganar, para llegar al primer lugar, porque los segundos no me gustan, es precisamente demostrarle a la gente que somos distintos. Para empezar no venimos nosotros con el ánimo de robar, de sorprender absolutamente a nadie. Venimos con el ánimo de mejorar la calidad de vida de toda la gente que vive en Cuauhtémoc. Eso es lo que vamos a hacer", dijo Cuevas.

La candidata se encuentra en el segundo lugar de las preferencias electorales de acuerdo con la encuesta publicada por El Heraldo de México.

