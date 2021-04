Eduardo Santillán se defiende de acusaciones de su contrincante en Álvaro Obregón, Lía Limón

El aspirante morenista a la alcaldía de Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, afirmó que lamenta mucho que su contrincante política, Lía Limón, utilicé temas de esa naturaleza (trata de personas) para hacerse visible en Álvaro Obregón.

En entrevista con el periodista Salvador García Soto para el Heraldo TV, Santillán advirtió que cuenta con un historial intachable tanto en su vida personal como política, e informó que nunca ha estado vinculado a investigación alguna y con ningún establecimiento que tenga que ver con trata de personas.

“Todos los candidatos de Morena firmamos un compromiso en contra de la trata de personas para impulsar desde el legislativo y desde el gobierno de la alcaldía, una política integral de atención a las mujeres, para que exista cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres”, dijo.

En este sentido, el candidato manifestó que de llegar a la alcaldía impulsara la creación de una defensoría de las mujeres en la que habrá un acompañamiento completo hacía cualquier hecho de violencia.

“Vengo de presidir la Comisión de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, en donde impulsamos acciones importantes en favor de las mujeres, la creación del banco de ADN, el registro de agresores sexuales, la Ley Olimpia, Ley Ingrid, las penas de 70 años en materia de feminicidios, de tal manera que si alguien ha luchado en contra de la violencia de las mujeres ha sido su servidor”, sentenció.

Asegura no ser Bejaranista

Respecto a las declaraciones de Limón en que lo acusa de estar ligado a René Bejarano y descuidar a la ciudadanía de Álvaro Obregón durante su gestión como jefe delegacional hace algunos años, Santillán aseguró que no ha estado involucrado en escándalos como la guardería ABC o como el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, donde siendo subsecretaria de Gobernación, Lía Limón trató de callar a los familiares a través de indemnizaciones por sus hijos desaparecidos.

“No soy bejeranista, durante toda mi trayectoria política he mantenido un trabajo muy importante, soy la persona más conocida y con mayor aceptación en Álvaro Obregón, a Lía Limón nadie la conoce, no tiene idea de lo que sucede en Álvaro Obregón, ella es de Miguel Hidalgo, yo con responsabilidad política no pretendería gobernar Miguel Hidalgo, gobernaré Álvaro Obregón porque conozco mi alcaldía”, señaló.

Finalmente, el aspirante afirmó respecto a su desventaja en las encuestas, que de acuerdo con sus datos, él estaría arriba entre seis y diez puntos en las preferencias y aseguró que Limón ha llegado a su tope.

“De aquí a que pretenda que la conozcan en Álvaro Obregón no será factible y en tanto, yo conozco la problemática de Álvaro Obregón como la palma de mi mano”.

Me siento agradecido del apoyo que recibo por las mujeres trabajadoras y exitosas en #Álvaro Obregón.

Me comprometo con ustedes a destinar programas económicos en su apoyo y velar por su seguridad.#ÁlvaroObregónSeTrasforma pic.twitter.com/FbqPlKsQQ2 — Eduardo Santillán (@santillanpe1) April 16, 2021

BAR