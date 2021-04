INE sigue sin notificar a Félix Salgado

Tres horas después de que venció el plazo para que Morena presentara un nuevo candidato al gobierno de Guerrero, el ex abanderado, Félix Salgado Macedonio reiteró que no ha sido notificado por el INE, por lo que dijo el nuevo dictamen aún no es válido.

En una nueva “protesta ciudadana contra el INE” en Acapulco, el morenista investigado por abuso sexual por la Fiscalía estatal, reiteró que el partido solo tiene un plan A, y se trata de él.

“El INE tiene que sancionar al partido, no al candidato”, reprochó Macedonio al señalar que la medida de los consejeros electorales fue “exagerada”.

Espera 8 días al TEPJF

Asimismo, dijo que espera que a más tardar en ocho días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le regrese la candidatura luego de que falle a su favor “apegado a derecho”.

Respecto a la segunda impugnación que habrá de presentar ante el Tribunal, sostuvo que respetará la decisión aunque ésta no le sea favorable, sin embargo, aseguró que nuevamente será candidato.

“El INE no es la última instancia, es el Tribunal Electoral”, indicó el excandidato.

El también exalcalde de Acapulco dijo que “vamos a recuperar el tiempo que nos robaron, vamos a trabajar a marcha forzada”, indicó Macedonio en relación a la interrupción de su campaña para gobernador.

No habrá demanda contra oponente

Al referirse a “las irregularidades que el INE ha omitido”, ejemplificó que no presentará ninguna demanda en contra de su oponente Mario Moreno, candidato de la alianza PRI-PRD, pues indicó que en las urnas el “pueblo decidirá”.

Respecto a su amenaza de que en caso de no aparecer en la boleta electoral el próximo 6 de junio, el polémico político guerrerense reculó sus amagos y a la par indicó que su lucha es “pacífica”, sin embargo, amagó con la continuación de sus protestas ciudadanas en el estado.

Pese a que desde el principio de su postulación ha sido fuertemente criticado por la serie de acusaciones en su contra, el llamado ‘Toro’, señaló que en esta segunda impugnación lleva “todas las de ganar”.

Por: Alfonso Juárez y Karla Benítez

hgm