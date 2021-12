José Ramón Enríquez Herrera confía en que los tres propósitos de AMLO se apliquen en las encuestas de Morena

El senador José Ramón Enríquez Herrera, quien es aspirante a la gubernatura de Durango por Morena comentó que el estatuto de su partido establece que la elección del candidato es a través de una encuesta o un candidato de unidad.

Señaló que confía en que los tres principios del presidente Andrés Manuel López Obrador también se apliquen en las encuestas: no robar, no mentir y no traicionar.

"No robarse la encuesta, no mentir en los números y respetar la decisión del pueblo", expresó.

Agregó que tiene la fortuna de que ha trabajado más de tres décadas recorriendo los 39 municipios de la entidad y todas las encuestas lo ubican con esa posibilidad.

Informó que los resultados de las encuestas se darán a conocer antes del próximo 2 de enero, cuando arranca el periodo de precampaña del proceso electoral.

Respecto a la encuesta de El Heraldo en la que Morena se ubica en el primer lugar para gobernar Durango, dijo que los adversarios van a estar en el campo de batalla, por lo que la contienda no va a ser fácil, por lo que deben reforzar con unidad.

Finalmente, indicó que si no le roban la encuesta, si no modifican los números estará encabezando Durango.

"Conozco el sentir y los problemas de Durango", aseguró.

Además, apuntó que el Consejo Nacional de Morena lo ubicó en el primer lugar en posicionamiento.

