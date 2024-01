EXCLUSIVA: los 4 consejeros del INAI revelan los retos de ser incómodos al poder en México

Para que pueda responder a sus atribuciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debe contar con al menos siete comisionados que generen quórum en sus sesiones; no obstante, esta asociación desconcentrada ha tenido que trabajar con solo cuatro de los funcionarios necesarios: Adrián Alcalá, Norma Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román.

Para hablar al respecto de los retos y la coyuntura por la que pasa este grupo encargado de dar a conocer lo relacionado con la administración pública, los cuatro servidores públicos tuvieron una conversación con Alejandro Cacho.

El INAI pasó inhabilitado varios meses

Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, indicó que desde abril de 2022 no se han realizado dos designaciones que se debían hacer por parte de la Cámara de Senadores para cubrir estas vacantes. A esto se suma que en marzo de 2023 otro de los funcionarios terminó con su ciclo dentro del organismo. Hasta el momento, los legisladores han tenido diversas controversias que han impedido realizar la designación de las plazas.

Esto llevó a una crisis dentro de la institución, la cual perdió legalmente por primera vez en su historia la posibilidad de poder trabajar para generar la resolución de controversias. Durante seis meses no se pudieron resolver más de seis mil reclamaciones de la ciudadanía. Gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se logró que se pudiera sesionar con cuatro comisionados, pero aún queda pendiente que se den a conocer a los tres personajes que ocuparán estos cargos.

"Cuando hay transparencia hay confianza", dijo sobre el ejercicio que se puede llevar a cabo desde la dependencia.

La resolución de la corte, indicó el comisionado presidente, destacó que no se podía poner en entredicho su funcionamiento por temas e intereses políticos. Por esta razón se permitió que siguieran sesionado, pese a que no cuentan con el mínimo de cinco integrantes.

Adrián Alcalá: "Nosotros como instituto no preguntamos"

El funcionario dio a conocer que hay una campaña para indicar que el organismo se ha dedicado a hacer cuestionamientos a la administración pública; no obstante, aseguró que la gente es la que pregunta de manera anónima y no es sino hasta que haya una queja por el presunto incumplimiento de una respuesta que no se actúa por medio de un criterio de revisión.

Comentó que el presupuesto con el que cuenta la organización es una inversión que es usada para blindar los datos de la ciudadanía y además brindar garantías a la ciudadanía.

¿Para qué sirve el INAI?

Norma Julieta del Río apunta a que es necesario conservar y proteger a este organismo debido a que sirve para temer educativos y de justicia. Destacó que el INAI ayuda a conocer sobre decisiones en las comunidades, los montos de becas, lo gastado en diversos proyectos, entre otros.

Comentó que también tiene un fin social que brinda servicios a la ciudadanía por medio de la garantía del acceso a la información y de protección a la información sensible.

La funcionaria define a la Plataforma Nacional de Transparencia como el mecanismo más importante para ayudar a la gente a conocer lo que ocurre en su entorno. Además, comentó, hay un call center y un canal de WhatsApp para ayudar a los ciudadanos entender cómo funcionan sus derechos relacionados con la transparencia.

Destacó que estos servicios han sido inclusive útiles para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien relata en uno de sus libros que realizó solicitudes de información para enterarse de las pensiones que recibían los expresidente de México y sus parejas, lo cual a su vez derivó en la eliminación de estas jubilaciones.

"Él ha usado el acceso a la información para crear políticas públicas".

El INAI informa a la gente para que pueda decidir

Blanca Lilia Ibarra, extitular del INAI aseguró que esta institución permite que la gente esté informada sobre sus derechos, ejerza sus libertades y tenga conocimiento de lo que ocurre en sus comunidades y en todo el país.

"El INAI tiene una vocación social, ¿cuál es la preocupación?, que no podamos garantizarle esos derecho a la gente".

La comisionada indicó que la labor de esta institución no es contraponerse al gobierno, sino servir a la ciudadanía. Además de esto, dijo que este grupo también opera para buscar controversias de constitucionalidad contra iniciativas y leyes que pueden poner en riesgo la información de la gente.

Destacó que 2018 a 2023 se han presentado más de 23 recursos de este tipo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice si hay afectaciones a los habitantes del país o violaciones a sus derechos humanos.

Las urgencias, comentó, está en que se entienda la dimensión social del instituto, que se respete su autonomía y además se nombren a los comisionados faltantes.

El INAI es el primer pilar en contra de la corrupción

Josefina Román añadió que al INAI se le identifica como el organismo autónomo que garantiza el derecho a la información. Su mera existencia, destaca, es incómoda para el poder, debido a que lo obliga a brindar datos sobre lo que ocurre en la función pública.

Comentó que inclusive una de las organizaciones que más solicitudes recibe es el Instituto Mexicano del Seguro Social, al que se le exige dar a conocer las semanas cotizadas por sus trabajadores, la cual deriva en brindar información sobre sus jubilaciones. Además de esto, se permite obtener expedientes clínicos propios de los pacientes.

La comisionada aseguró que la forma de trabajar del instituto puede entenderse como el primer pilar en el combate a la corrupción, aunque también realiza una labor para proteger la información de la gente. La funcionaria destacó que no hay otra dependencia y organismo autónomo que se encargue de la protección de los datos personales.

La servidora pública, indicó, ha permitido proteger inclusive a las personas de tener que brindar sus datos biométricos a la hora de contratar un servicio de telefonía celular.

