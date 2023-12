Adrián Alcalá critica amenazas de AMLO al INAI: "No puede haber democracia si la gente no cuestiona a sus autoridades"

Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecciónde Datos Personales, habló sobre el proceso en el que se designó su nuevo encargo al frente del INAI. Dijo que la votación se realizó en auténtica democracia, con pluralidad de ideas y de opiniones, pero respetando las formas y con un resultado favorable, luego de cuatro rondas de votaciones.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en Heraldo Media Group, el funcionario federal aseguró que en una democracia, lo que se pretende después de pasar un proceso de votación como el que se dio el domingo pasado, es el salir unidos, fortalecidos y con los objetivos del instituto muy claros.

Sigue leyendo:

Adrián Alcalá: "Las diferencias son naturales, pero no estarán por encima de los intereses que defendemos"

Transparencia Mexicana: AMLO no quiere que se sepa en qué se gasta el presupuesto

"El INAI salió unido y fortalecido tras la votación del domingo"

FOTO: Archivo

El nuevo comisionado presidente aseguró que no se puede pensar en democracia si no existen organismos autónomos que garanticen el acceso a la información y que permitan cuestionar a las autoridades. "La verdad no visivilizo un estado de derecho, una democracia, como debe ser la de la República Mexicana, sin que la gente pueda preguntar y cuestionar a sus autoridades o un país en el que las propias autoridades no tengan la obligación de responder a esos cuestionamientos".

Pero el INAI no sólo sirve para cuestionar o para vigilar el uso del dinero por parte de las autoridades. También ayuda a las personas en temas individuales, como acceder a un trámite, a un servicio, tener un expediente clínico o saber cuántas semanas se tiene cotizado en el Seguro Social o en el Infonavit.

"No sólo se trata de transparencia, también de protección de datos personales"

El nuevo comisionado presidente explicó que será complicado que la iniciativa de López Obrador sobre desaparecer los institutos autónomos, pueda ser aprobada con mayoría calificada, "pero eso no significa que nos vamos a dormir en nuestros laureles. Vamos a ir a los espacios parlamentarios y vamos a demostrar cómo funciona este instituto, porque es un tema sobre el que el titular del Ejecutivo no ha dejado de insistir".

El INAI busca garantizar el acceso a la información para todos los ciudadanos

FOTO: Archivo

"No me interesa si es un tema para ganar adeptos o no es para ganar adeptos (por parte de AMLO), pero lo que a nosotros nos interesa es hacer un llamado a la sociedad civil para estar unidos y que podamos garantizar su derecho de preguntar, recibir respuestas y tener control de quién tiene acceso a sus datos personales", finalizó.