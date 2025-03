Cárteles mexicanos tienen temor a los operativos federales, asegura Natalie Kitroeff, periodista del New York Times

Natalie Kitroeff, jefa de la oficina de The New York Times en la Ciudad de México, afirmó que los cárteles de la droga en México están sintiendo una fuerte presión debido a los recientes operativos de combate al narcotráfico, realizados por las autoridades federales. Y como resultado, estos grupos han detenido temporalmente la producción de drogas y han comenzado a despedir empleados para reducir sus gastos.

En un podcast llamado "How tariffs are shakings up the war on fentanyl" (Cómo los aranceles están sacudiendo la guerra contra el fentanilo), la periodista habló de la presión que están viviendo las importantes organizaciones del narcotráfico en México, que las ha llevado a reducir la producción de fentanilo sobre todo en el estado de Sinaloa, su bastión.

Señaló que las múltiples detenciones, así como incautaciones de drogas y redadas contra los laboratorios por parte de las autoridades mexicanas en los últimos meses han tenido un impacto negativo en las estructuras criminales. Natalie Kitroeff narró que se reunió con narcotraficantes para entrevistarlos, sin embargo, la recibieron en el cuarto del hotel donde se estaba hospedando, y explicaron que no era el momento adecuado para ser entrevistados, debido a la fuerte presión que estaban enfrentando, la cual los ha hecho vender sus automóviles y otras propiedades para afrontar las dificultades económicas.

El narcotraficante le aseguró que no estaba produciendo ni fabricando fentanilo por los operativos de seguridad. Créditos: El Heraldo de México/archivo.

La jefa de la oficina de The New York Times en la Ciudad de México reveló que el líder narcotraficante le confesó que, en ese momento, su única prioridad era sobrevivir. Además le aseguró que no estaba produciendo ni fabricando fentanilo, por lo que el negocio estaba detenido, aunque no sabía si esto sería temporal. Además, mencionó que los laboratorios estaban siendo trasladados a otro lugar y no dio detalles hacia donde.

"No voy a salir de mi casa, tengo vigías en todas partes y ni siquiera puedo estar aquí", dijo el narcotraficante a la periodista.

Natalie Kitroeff describe que, durante su visita a Culiacán, Sinaloa, mientras viajaba en su vehículo, pudo observar diversos operativos de seguridad, con agentes subiendo por las paredes y accediendo a los techos de los edificios para capturar a narcotraficantes.