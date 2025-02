Elección judicial es un proceso que se ha establecido con mucha objetividad: Luis Rafael Hernández

Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, titular de la Unidad Jurídica del IMSS Bienestar y aspirante a candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que el proceso de elección judicial que ya ha iniciado se ha establecido con mucha objetividad y refirió que la propia reforma constitucional promulgada el pasado 15 de septiembre de 2024 llevó a que se adicionara la ley de instituciones y procesos políticos para que se pudiera concretar este proceso.

"Hay una convocatoria del Senado en el que se estableció un procedimiento en el que se calificaron los currículums de los participantes, con un promedio superior a 8 en su desempeño de los estudios de nuestra carrera profesional", declaró Hernández palacios en entrevista con Adriana Delgado en Heraldo Radio.

"La campaña empezará el 1 de abril, ahora no podemos hacer manifestaciones ni campañas al respecto, estamos inmersos en un proceso de cambios en la vida del país y el Poder Judicial es uno de los centros de transformación más importantes que vamos a tener a la vista todos los mexicanos, para tener un Poder Judicial que dé confianza, certeza, seguridad y que se imparta justicia con honestidad, con providad y conocimiento", expuso.

El titular de la Unidad Jurídica del IMSS Bienestar además agregó que cuenta con la experiencia necesaria para postularse como candidato, ya que no solo ha hecho carrera en materia jurisdiccional, ya que además se desempeñó como Magistrado Agrario durante 6 años, fue creador de la Ley de Justicia a Menores del año 1991, impartió justicia a los menores con un sistema de garantías establecido, entre otras actividades que ha desempeñado, refirió el candidato.

Etapa preliminar fue cubierta plenamente: Luis Rafael Hernández

De acuerdo con Hernández Palacios Mirón esta primera etapa preliminar, de la calificación por méritos, fue cubierta plenamente, motivo por el cual "yo le concedo toda la credibilidad a este proceso. Le doy la credibilidad y la confianza de que (los candidatos) reúnen los requisitos a todos los que aparecemos en esta lista que el Senado remite hoy al INE", apuntó en Heraldo Radio.

Además agregó que van a ser 36 los hombres que se postulen para 4 cargos de ministros de la Suprema Corte, por lo que consideró que este procedimiento corresponde a un principio democrático:

"Yo me he adherido a las causas democráticas de mi país desde hace muchos años, tengo confianza en la sabiduría del pueblo, además en este proceso confluyen en muchas cosas: primero la historia," ya que indicó no es la primera vez que se eligen jueces, ministros y magistrados en el país.

"En la Constitución de 1824 y en la de 1857 ya se ha establecido y Benito Juárez resultó electo Presidente de la Corte en 1958 y es algo que se olvida (...) a nivel internacional la mitad de los estados de Estados Unidos se eligen a jueces y magistrados, no a nivel federal", concluyó.

Sigue leyendo:

Anuncian reunión entre padres de los 43 normalistas y Claudia Sheinbaum a finales de febrero

Reforma a la Ley del Infonavit avanza en el Senado