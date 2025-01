Así fue el discurso de Rosa Icela Rodríguez en la Estrategia de Construcción de Paz en Chiapas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se va a atender de fondo y sin pretextos el problema de la paz en Chiapas, como parte de la Estrategia de Construcción de Paz en Chiapas, por lo que el gobierno federal trabaja en coordinación con el gobierno estatal y el gobierno municipal.

En su discurso Rosa Icela Rodríguez explicó cómo estén trabajando. Y agradeció el trabajo activo que está teniendo para la agenda de paz en Chiapas. Aquí tenemos el discurso íntegro de la secretaria de Gobernación, sobre seguridad la Estrategia de Construcción de Paz en Chiapas:

Y ustedes ya lo están viendo, hay un desfile de secretarios de Estado que han venido a este micrófono, a este pódium para comprometer el trabajo decidido de cada una de las dependencias del Gobierno de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Créditos: Gobierno de México.

Trabajamos los tres órdenes de gobiernos en la Estrategia de Construcción de Paz en Chiapas

Estamos aquí, su servidora como secretaria de Gobernación, por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para atender de fondo y sin pretextos el problema de la paz en algunas zonas de Chiapas, hay que decirlo.

Entonces sumarnos y trabajar en conjunto, en coordinación con el gobierno estatal de mi amigo, el gobernador Eduardo Aguilar, y con el gobierno municipal.

Trabajaremos o estamos ya trabajando los tres órdenes de gobierno en esta entidad para atender las causas que generan la violencia.

Ir hasta abajo, de fondo, casa por casa, colonia por colonia.

Hoy aquí hemos escuchado, por ejemplo, el compromiso que hizo una eminencia como el doctor Kershenobich, que es secretario de Salud, que tenemos la fortuna de tenerlo de secretario de Salud; una eminencia el Doctor, y nos viene a plantear cómo es que vamos a estar trabajando en las comunidades en materia de salud y vamos a salir adelante.

También, hoy, llegó aquí el secretario Marath, un joven inteligente y muy movido, va para acá, para allá, para otro estado, y trae nada menos que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Y está, hoy, entregando ya tarjetas, y les preguntaban a las compañeras ¿cuánto tiene esa tarjeta? Porque son compañeras que van a ser capacitadoras de otras, y me dijeron que 8 mil 400.

Y por supuesto, no tiene 8 mil 400, ¿cuánto tiene, secretario Marath?

Ah, me equivoqué 8 mil 480 pesos, se me olvidaron los 80, mensuales. Pero, bueno, hoy escuchamos aquí los compromisos en materia de educación, de mi amigo también, el secretario Mario Delgado, y que vino a darnos las cifras de cuánto será la inversión en educación para niñas, niños y adolescentes en el estado de Chiapas.

Entonces, cómo se van a arreglar las escuelas, hasta qué niveles, de cuánto es el compromiso.

Pero dígame ¿qué fecha es hoy? 8 de enero, tiene un mes el gobernador y, hay que decirlo, que ya estamos viendo, estamos tocando los avances que en materia de seguridad y procuración de justicia se están teniendo en este lugar.

O sea, tenemos un mes y ya estamos viendo la coordinación con nuestro secretario Omar García Harfuch y con las Fuerzas Armadas.

Muy importante esa coordinación entre las policías estatales, municipales. Y, como nos ha dicho la Presidenta: Cero corrupción, cero complicidad y cero impunidad.

Vamos a estar trabajando en atender las causas que generan la violencia, y qué son esas causas: La pobreza, la desigualdad, la mala atención en algún servicio.

Entonces, estamos aquí para comprometer al Estado Mexicano, a las organizaciones sociales, a los organismos, como hoy la Iglesia que vamos a estar trabajando en conjunto.

Se trata de sumar a todos, no importan colores, no importan religiones, no importa nada, hay que sumar a todos, a todos, a todos y a todas.

Porque lo más importante es la paz y la tranquilidad de chiapanecos y chiapanecas, eso no lo duden.

Y por eso, la Presidenta se levanta todos los días, y a las 6:00 de la mañana ya está, hay que decirlo, tronando deditos y exigente, al frente del Gabinete de Seguridad; ella lo encabeza, ella está ahí con la coordinación de mi compañero Omar García Harfuch.

Estamos muy orgullosos del trabajo que desarrolla la Presidenta de México y estamos muy complacidos con todos los compañeros que trabajan en el gabinete.

Hoy, aquí, veo a muchos que están participando y que vamos a estar en la atención a las causas, en las Ferias de Paz, en las caravanas de paz, todo lo que se realice alrededor del tema de la paz, porque no todo se arregla con policías, se arregla con programas, se arregla con apoyos, se arregla con educación.

Entonces, vamos a estar trabajando en el desarme voluntario, decía el Desarme Sí a La Paz, con la Secretaría de la Defensa.

Vamos a estar en los atrios de las iglesias en todo el país, atendiendo, precisamente, que no haya armas en nuestro país.

Y lo que ustedes van a estar viendo, ya aquí, programas, servicios en coordinación con ese magnífico gobernador que tienen aquí, Eduardo Ramírez Aguilar.

Y, vamos a ir caminando.

Hoy, estamos en San Cristóbal, estamos en Frontera Comalapa también trabajando, vamos a estar en Pantelhó, en fin, vamos a estar agarrando el toro por los cuernos, no vamos a permitir que el desdén o que la flojera, que la desidia pueda más que todas y todos nosotros juntos.

Así que les agradezco de corazón a todas y todos los servidores públicos del Gabinete del Gobierno federal de la Doctora Sheinbaum, de la Presidenta Sheinbaum, también del gabinete estatal y, por supuesto, del gabinete municipal.

Hoy, saludar con mucho gusto a los pueblos originarios, de los cuales sentimos tanto orgullo aquí en Chiapas.

Y también a las parteras que hoy nos han dado una lección de vida, una lección de vida.

Hoy, estamos trabajando en muchos programas, hay por ejemplo uno que a mí me complace siempre decirlo: El Programa Temporal de Trabajadores Agrícolas, que se hace con otros países, por ejemplo, con Canadá, y que tiene muy bien hecho el secretario Marath.

En fin, son muchas cosas, hay que participar de estos programas y hay que trabajar en comunidad, trabajar en conjunto, como nos dice esta Estrategia de Construcción de Paz.

Vamos a poder, y vamos a salir adelante, porque estamos preparados. Muchas gracias por su atención.

