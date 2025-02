INEA fortalece la educación para el bienestar en Zacatecas

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), realizó la entrega de certificados de primaria y secundaria “Alfabetización para el Bienestar”, a 120 personas que culminaron uno de estos niveles educativos, a través del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA).

Armando Contreras Castillo, director genera del INEA y el gobernador del estado, David Monreal Ávila, encabezaron la entrega de certificados a personas jóvenes y adultas que concluyeron su educación básica, reafirmando su compromiso con la educación y el bienestar de la población.

Durante la ceremonia, el director general del INEA destacó la importancia de trabajar en unión entre el gobierno federal, estatal y la población en general para lograr avances significativos en la reducción del rezago educativo, en Zacatecas y en todo el país.

Contreras Castillo puntualizó que, “ustedes son el vivo ejemplo de que nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para estudiar; ustedes, las 15 personas que reciben hoy su certificado de primaria, representan a las 8,050 que terminaron este nivel educativo y a las 8,756 que terminaron la secundaria en el 2024 en Zacatecas”.

En Zacatecas hay 256,000 hombres y mujeres mayores de 15 años en rezago educativo

En el estado –dijo- aún existen 256,000 hombres y mujeres mayores de 15 años en rezago educativo, de los cuales 38,000 no saben leer ni escribir, 116,000 no terminaron la primaria y 210,000 no concluyó la secundaria, por lo que “únicamente trabajando en conjunto se podrá llegar a cada uno de ellos”.

Contreras Castillo invitó a las autoridades a trabajar en conjunto para que durante 2025 haya un avance sustancial en la atención al analfabetismo y comentó que la meta para este año es llegar a 25,000 personas, “lo queremos proponer como una causa, como un acto de generosidad, como un acto de nobleza”, señaló.

Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila reconoció la labor del INEA en la entidad, reiteró su compromiso con la educación de las y los zacatecanos y comentó que es un paso fundamental para el progreso del estado, por lo que asumió el compromiso de apostar por el aprendizaje como un pilar para el desarrollo.

En su oportunidad Gizel Liliana Llamas Ibarra, directora del IZEA, felicitó a las personas que culminaron un nivel educativo, y les invitó a dar continuidad a sus estudios y ser un ejemplo para sus familias y comunidades.

En México aún hay 4 millones 200 mil mexicanos que no saben leer ni escribir

Durante este evento, se dio a conocer que, en nuestro país aún persisten 4 millones 200 mil mexicanos que no saben leer ni escribir, 7 millones 800 mil que no terminaron la primaria y 15 millones y medio que no terminaron su secundaria, es decir, alrededor de 27 millones y medio de mexicanos no han podido ejercer su derecho humano a la educación.

En el acto, también estuvieron presentes presidentes municipales, funcionarios del gabinete estatal, directores de los institutos de educación media superior, de los Tecnológicos del estado y de las escuelas Normales, así como personas asesoras voluntarias que participaron en el proceso de las y los graduados.

