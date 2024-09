Llama Rubén Moreira a movilizarse en contra de la reforma al Poder Judicial

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, hizo un llamado a los jóvenes estudiantes de todos los estados a movilizarse en contra de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Salgan a presionar a los legisladores de Morena. Vayan y díganles por qué quieren terminar con la profesión de abogado, no permitan que les quiten su vida y que destruyan a este país”.

Durante su programa: “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, en compañía de Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, el líder priista indicó que la reforma “no es popular, no es democrática, no ayuda a los pobres, no tendremos estado de derecho y usted no va a elegir a los jueces, que no lo engañen”.

Aseguró que no es una reforma al sistema de justicia. “No va a haber más jueces, ni más presupuesto, ni más fiscales, no va a haber más defensores de oficio, no va a haber más seguridad, lo están engañando cuando le dicen que su juicio se va a resolver más rápido”.

Agregó que “el problema de seguridad de este país no se está resolviendo, por lo tanto, si se tiene el mismo número de jueces y sigue aumentando el delito como está pasando, pues no va a haber justicia”.

Moreira Valdez señaló que este tipo de reforma “no se ha aplicado en ninguna parte del mundo, citan mucho a Estados Unidos, pero eso es falso, no es igual a nada, por lo tanto vamos a ser conejillos de indias”.

Añadió que quieren que haya un tribunal para los jueces, “no para que sean mejores, sino para que hagan lo que les ordenan o para que no contravengan a las órdenes del gobierno”.

Ante la discusión y votación de la reforma en el Senado de la República, Rubén Moreira exhortó a los legisladores a tomar previsiones. “Amigas y amigos senadores de oposición, les voy a dar algunas recomendaciones, lleguen antes, lleven su comida, lleven como calentarla. No le crean a nadie, ustedes chequen, en el Senado es muy complicado llegar de las oficinas al salón de debates. Llévense su sleeping, para que puedan emitir su voto cuando sea el momento”.

Por su parte, Mario di Costanzo mencionó que la reforma judicial también le pega a los bolsillos de los mexicanos, ya que se encarecerá el crédito y el tipo de cambio. “Va a traer repercusiones muy graves a las pequeñas y medianas empresas, quién les va a prestar. Los bancos no prestan lo que deberían de prestar por la falta de una certeza jurídica para la recuperación de garantías”.

“La reforma no mejora esto, al contrario, les genera más incertidumbre a los bancos, van a dejar de prestar o si van a seguir prestando van a subir la tasa de interés. No han medido el impacto que puede tener en la economía. Esto tiene implicaciones, además de todas las jurídicas, económicas sobre el ciudadano común y corriente”, subrayó.

Al respecto, Rubén Moreira mencionó que “para los pobres esta es una mala noticia. Esto va a perjudicar a los pobres, los grandes ricos que se han hecho más ricos con este gobierno neoliberal, se van al arbitraje, o pactan con una corte de Texas o cambian sus oficinas a otro país. Los grandes ricos no van a batallar, la que va a batallar, por ejemplo, es una persona de la comunidad lésbico gay que viva en un barrio conservador y entonces cuando pase algo le van a echar la culpa”.

El legislador priista dio a conocer los homicidios que se han reportado en los últimos diez días en varios estados del país: Aguascalientes, dos; Yucatán, cero; Querétaro, cero; Guanajuato, 105; Estado de México, 57; Guerrero, 41; Jalisco, 38; Michoacán, 33; Nuevo León, 46; Oaxaca, 26; Puebla, 35; Quintana Roo, 20; Sonora, 31; Tabasco, 28 y Veracruz, 26.

