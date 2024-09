¿Qué sigue para México después de la reforma al Poder Judicial?: "A Fuego Lento" responde ante la incertidumbre política

La reforma al Poder Judicial fue aprobada en la Cámara de Diputados, esto tras una reunión legislativa insólita en una sede provisional, desde la Sala de Armas del deportivo Magdalena Mixiuhca y con 359 votos a favor y 135 en contra se aprobó en lo general esta iniciativa que pinta para reestructurar el rumbo del futuro sexenio de Claudia Sheinbaum. Si bien el dictamen aún tiene que llegar a la Cámara de Senadores para su discusión, la situación política en México se encuentra llena de dudas e incertidumbre en materia política.

En esfuerzos por ofrecer una perspectiva amplía y periodísticamente objetiva, por medio de la Mesa de Análisis "A Fuego Lento", con Isaías Robles y Alfredo González, Heraldo Media Group buscará aclarar y desmitificar el tema de las reforma al Poder Judicial, esto por medio de la participación de dos invitadas de gran relevancia política en el país.

En entrevista para Heraldo Media Group, Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que se realizaron diversos cambios positivos en la reforma al Poder Judicial, estos provienen de los esfuerzos democráticos que se dieron a raíz de "los diálogos por la reforma al Poder Judicial", en donde se escucharon las inquietudes de funcionarios y trabajadores.

“El tema de la equidad de género prevalece a lo largo de toda la propuesta, esta propuesta impulsa de la equidad de género, se busca paridad", mencionó la ministra. Además, puntualizó que la carrera judicial y la próxima reforma no se contradicen entre sí, todo lo contrario.

La reforma judicial es viable en cuanto a su operación: afirma Yasmín Esquivel

Respecto al tema de la operatividad y viabilidad del proceso electoral que conlleva una reforma de tal magnitud, Yasmín Esquivel dijo que ese tema lo trabajará el Instituto Nacional Electoral en los tiempos pertinentes para el respectivo ejercicio, de la misma forma, recordó que será un proceso escalonado proyectado para 2025 y 2027.

"No van todos los juzgadores, solo la mitad van a la boleta, no habría que descalificarlos (al INE) sobre cual sería exactamente cual la mecánica que llevaría el Instituto”

¿Yasmín Esquivel participará en el proceso electoral del Poder Judicial?

Sobre que pasará con los ministros que no participarán en el ejercicio democrático que propone la reforma al Poder Judicial, la ministra de la Suprema Corte afirmó que dentro de las modificaciones a este dictamen se añadió una compensación proporcional para los trabajadores que decidan o participar en el proceso.

De igual forma, explicó que aquellos ministros que quieran participar en el proceso de elección, tendrán pase automática a la boleta, no obstante, tendrán que tomar una decisión antes de las fechas indicadas por las autoridades correspondientes, en tanto, Yasmín Esquivel, refirió que aún no ha tomado una decisión respecto a participar o no en el proceso

“Analizaré cuidadosamente la reforma antes de que se cierre la convocatoria del Senado para decidir si participó o no en el proceso electoral”

¿Por qué tanta prisa, que es lo que les preocupa?: la duda de jueces y ministros

Por otro lado, Selina Haidé Avante Juárez, magistrada de circuito del Segundo Tribunal Colegiado con sede en Xalapa, Veracruz, compartió su opinión referente a las preocupaciones que el sector de legisladores tiene en torno a la reforma al Poder Judicial, el cual describió como un estado crítico para México.

"Me parece gravísima esta situación en la Cámara de Diputados y Senadores (...) no se está entendiendo la problemática que conlleva la reforma, no tiene que ver con salarios o privilegios, tiene que ver con la división de poderes y la garantía de los juzgadores"

"Seguiremos con en todos los foros buscando el diálogo": señala Selina Haidé Avante Juárez

La magistrada también advirtió sobre los riesgos que conlleva este dictamen, el cual de acuerdo a Selina Haidé, afectará al país no solo en términos legislativos, la economía y las relaciones internacionales sufrirán consecuencias significativas, por lo que las protestas son de vital importancia para México.

"No estamos aquí porque se un trabajo remunerado, nosotros creemos en lo que estamos haciendo y estamos defendiendo la democracia e independencia de este país"

"Seguiremos con en todos los foros buscando el diálogo", afirmó la magistrada, quien expreso que no se tiene un rechazo por una reforma, más bien, el problema recae en la falta de diálogo que permita una reforma integral que beneficie a todos los mexicanos.

"Los únicos que ganan con este tipo de incongruencias es el crimen organizado", finalizó Selina Haidém, no sin antes refrendar su iniciativa y compromiso por agotar todos los recursos y mecanismos internos para evitar que la reforma al Poder Judicial llegue a sus últimas instancias.