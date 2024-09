Felipe de la Mata: TEPJF no cedió a presiones para desobedecer la ley electoral

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior, resaltó que hubo una presión absoluta contra el órgano y el Instituto Nacional Electoral (INE) para no obedecer a la Constitución, luego de las elecciones del 2 de junio, donde también se eligieron 500 diputados y 128 senadores que conformarán el Congreso de la Unión.

La interpretación de las leyes constitucionales y electorales, que permitió al TEPJF ratificar la mayoría calificada de Morena y sus aliados el 28 de agosto, fue uno de los temas tratados en la conferencia “Presiones o Constitución: ¿A qué obedecen los límites a la sobrerrepresentación?”, en el marco del Congreso “Reforma Político Electoral en México: ventajas y desventajas”, convocado por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Las presiones contra el máximo órgano electoral se intensificaron al llegar el caso, según De la Mata Pizaña, y provinieron de partidos políticos, sociedad civil, académicos, comentaristas en medios de comunicación y exfuncionarios electorales. En redes sociales, además, hubo amenazas de muerte contra los magistrados.

Se generó una campaña para tratar de presionar: acusa Felipe de la Mata

La propuesta de una concordancia casi perfecta entre votos y curules fue, según el Juez, el origen de un problema que no existía, derivado de las elecciones del 2 de junio, cuando alguien, aparentemente de la oposición, la sugirió.

“No solamente entramos en una discusión que había que llevarla a las Cámaras de Diputados y Senadores para que modificaran la Constitución, la ley y en consecuencia los acuerdos del INE y ya no se siguieran los precedentes asentados desde 2009. Esa discusión quisieron llevarla al TEPJF y se generó una campaña para tratar de presionar a las autoridades electorales, para que no se hiciera lo que dice la Constitución”, dijo.

Según el sistema jurídico mexicano, las magistraturas debían decidir si el límite a la sobrerrepresentación tenía que establecerse por partido político o coalición, sin considerar formulaciones nuevas basadas en equidad.

"Lo que se buscaba era que el Tribunal Electoral incidiera en el resultado electoral"

No se persigue una equivalencia exacta entre los votos y los escaños en el sistema electoral mexicano. Este modelo híbrido se basa en mayorías y cuenta con una regla de ajuste del 8% de votación en relación con el partido, lo que lo distingue de un sistema de proporcionalidad pura.

“Lo que se buscaba era que el Tribunal Electoral incidiera en el resultado electoral, que lo cambiara, aunque fuera contrario a la Constitución, a la ley y a todos los precedentes. Se tenían reglas claras desde el inicio del proceso electoral y tenían interpretaciones. Lo que les molestaba era el resultado, el cual fue a causa del voto ciudadano”, refirió.

El criterio por partidos y no por coaliciones en la Representación Proporcional (RP) fue ratificado por la Sala Superior, según los precedentes jurisprudenciales citados por el togado. Los acuerdos SUP-REC-67/2009, SUP-REC-155/2012, SUP-REC-693/2015 y SUP-REC-934/2018 determinaron que una coalición no debía ser vista como unidad o partido.

"Como magistrados del TEPJF somos guardianes de la Constitución"

Rechazó la posibilidad de reinterpretar o desestimar los antecedentes tras conocerse los resultados electorales, al señalar que ello representaría un Golpe de Estado Técnico, en contravención del artículo 54 de la Constitución. Manifestó además que los acuerdos sobre la RP deben realizarse antes de la elección, pues hacerlo después es inconstitucional y antidemocrático.

Sobre la resolución de la Sala Superior en el tema de la RP, Felipe de la Mata aseveró: “como magistrados del TEPJF somos guardianes de la Constitución y no nos doblamos ni cedimos a las presiones de quienes no les gustó el resultado en las urnas, respetamos las reglas vigentes y todos sus precedentes de interpretación. Me siento con la satisfacción del deber cumplido”.

