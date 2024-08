El INAI necesita una reingeniería, puede funcionar con 5 comisionados: Julieta del Río

Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), aseguró que el organismo requiere una reingenirería y en eso consiste la propuesta que hizo llegar en al menos dos ocasiones a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, esto de cara a la próxima discusión en el Congreso de la iniciativa de reforma que busca eliminar al INAI y otros organismos constitucionales autónomos.

Así lo aseguró la Comisionada en entrevista con Sandra Romandía en Romandía en el Heraldo de Heraldo Radio: "La primer propuesta de mi encomienda es la reingeniería del Instituto; ya la hice llegar a través de dos conductos cercanos a la Doctora (Sheinbaum) un documento bien y actualizado, en el que propongo que el INAI puede funcionar con 5 comisionados, la prueba de ello es que llevamos más de un año siendo 4 y hemso sacado la tarea", apuntó la funcionaria.

Mientras espera recibir una respuesta por parte de Sheinbaum Pardo, la Comisionada aseguró que van a seguir a la la espera y tocando puertas para ser escuchados: "Los 4 comisionados hemos hecho pronunciamientos de hacer un llamado, de acudir a instancias internacionales, porque tenemos que tocar esas puertas también", detalló Del Río Venegas.

Julieta del Río aseguró en Heraldo Radio que han estado en contacto con la ciudadanía, escuchando sus opiniones y planteando sus argumentos: "El viernes citan a esta Comisión de Puntos Constitucionales y justo hoy estábamos en León (Guanajuato) hablando con los ciudadanos y la Comisionada Presidenta y le decíamos la preocupación que quizá los ciudadanos no han dimensionado lo que significará cuando vulneren sus datos personales".

La propuesta de reingeniería no es de hoy, sin embargo, yo espero que no sea tarde que esas voces se escuchen, que se tiene que ir en esa dirección, expuso la funcionaria, quien a su vez enfatizó que se están tocado las puertas de los legisladores para que escuchen sus propuestas:

"Algunos legisladores nos dicen que luego nos vemos y hay legisladores que les comentan a los panelistas que no pueden hacer nada (...) eso nos han dicho que nos van a escuchar. Pero todos los organismos garantes del país estamos tocando puertas, es desesperante porque les explicas y no hay razón, será difícil volver a la época de hace más de 22 años en donde se ya se probó este modelo y no funcionó", concluyó la Comisionada.