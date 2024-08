Julieta del Río: "El INAI no es una Fiscalía Anticorrupción"

Julieta del Río, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), enfatizó que seguirá defendiendo las funciones del Instituto, destacó que la dependencia ha sido clave para desmantelar redes de corrupción pero aclaró que ellos solo proporcionan los datos y que es a las autoridades a quienes les corresponde actuar.

"El INAI no es una Fiscalía anticorrupción, somos el árbitro entre la sociedad y los sujetos obligados para que entreguen información", sostuvo Julieta del Río.

En entrevista para "Noticias de la Mañana" con Blanca Becerril de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group señaló que también insistirán en hacerle llegar una carta reingeniaría a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, aseveró que el INAI puede operar con menos de 300 millones y que "representamos el 0.01% del gasto en la totalidad del gobierno federal", destacó que su labor es de vital importancia para el país pero que lamentablemente hay mucha desinformación sobre sus facultades.

"Hemos buscado canales de comunicación y no los hemos encontrado", señaló Julieta del Río.

Foto: X @JulietDelrio

Julieta del Río señaló que el objetivo del INAI es abrir la información y que el Instituto ha participado en casos emblemáticos como la Estafa Maestra, el homicidio de Luis Donaldo Colosio, al transparentar casos. Enfatizó que una vez que ellos proporcionan los datos ya las resoluciones les corresponden a las autoridades.

Recalcó que el INAI no es costoso para los mexicanos ya "a cada mexicano le cuesta por mes no mas de 80 centavos", sobre la reingeniería detalló que consiste en desaparecer algunas Secretarías porque ya no tienen razón de ser. Por lo que dijo, insistirán en una reunión con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México para explicarle el objetivo del INAI.

"Los mexicanos no podrán tener acceso a información tan sencilla como la tienen hoy... y no tendrán un árbitro", alertó Julieta del Río.

Además señaló que sin el INAI será difícil que consigan información pública y que estarán expuestos a un robo de datos o identidad.