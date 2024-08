INAI promete austeridad a Sheinbaum y reitera el llamado al diálogo para evitar su desaparición

Este lunes 5 de agosto se llevó a cabo un cónclave con organismos públicos de transparencia de todo el país con el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para la Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá.

En dicha reunión, integrantes reiteraron el llamado al diálogo a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo donde se planteó que el organismo autónomo (INAI) desarrollará un plan de austeridad y más transparencia.

Sigue leyendo:

Adrián Alcalá afirma que desaparición del INAI podría provocar una fragmentación del derecho a la información

Comisionada Julieta del Río plantea propuesta para no desaparecer el INAI

Buscan iniciar una discusión para la modernización del INAI

En medio de la propuesta del Ejecutivo Federal para desaparecer organismos autónomos, incluido el INAI, se realizó un encuentro en el que el comisionado presidente dijo que buscan iniciar en el seno del sistema nacional de transparencia, una discusión objetiva y sin prejuicios, fuera del Status Quo y los esquemas tradicionales sobre la modernización.

"Para estar así en condiciones y absoluta disposición de iniciar un diálogo abierto, un diálogo franco, un diálogo honesto, un diálogo horizontal, un diálogo transparente con el Poder Legislativo y con la nueva administración Federal que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo", dijo.

Alcalá sostuvo que desde hace meses el INAI diseña escenarios sobre cómo podrían mejorar la efectividad del instituto, con más transparencia, más austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos.

"Hoy nos encontramos en ese momento de nuestra vida democrática en el que habremos de cimentar bajo nuevos paradigmas la tutela de los derechos humanos en nuestro país", aseguró.

Desaparición de órganos autónomos no se traduce en 100 mmdp: Julieta del Río

En el encuentro, la comisionada Julieta del Río Venegas dijo que aunque los organismos garantes de transparencia tienen un presupuesto raquítico que apenas sobreviven, pidió que se ofrezca algo a Morena.

"Entonces esto es gobernabilidad y yo los invito que también pensemos en qué ofrecer. Nosotros no vayamos a la confronta, no vayamos al debate con descalificativos, vayamos a ofrecer algo de nuestra parte porque somos tiempos, es una nueva coyuntura política y no podemos evitarlo", insistió.

Ahondó que la desinformación llegó a esos niveles en los que el gobierno federal habla de que la desaparición de órganos autónomos se traducirán en 100 mil millones de pesos, lo cual no es cierto, apuntó.