Le quiero regresar la pueblo de México lo que me dio y por eso vamos a seguir con el fortalecimiento de la educación pública: Claudia Sheinbaum

Continuar con el fortalecimiento de la educación pública con la Nueva Escuela Mexicana como parte de los derechos fundamentales del pueblo de México, será una de las prioridades del siguiente gobierno, así lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta Electa, durante la Evaluación de Programas y Proyectos de Educación y Deporte, a la que acompañó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el estado de Tlaxcala.

‘’Yo le quiero regresar al pueblo de México lo que me dio, y por eso, vamos a seguir fortaleciendo la educación pública, la salud pública. Durante el neoliberalismo quisieron privatizar todo. Ahora el Presidente López Obrador ha regresado los derechos que le pertenecen al pueblo de México y no vamos a permitir nunca que se los arrebaten nuevamente’’, aseguró.

Sigue leyendo:

Paola Andrea: el GPS, rasguños y una testigo, las claves por las que vincularon a proceso a Sergio Daniel "N"

¿Habrá cambios en el programa? Hoy No Circula Edomex y CDMX para este lunes 15 de julio

Puntualizó que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana significa no solo garantizar una educación pública de calidad, sino que también se trata de las bases que dan bienestar a las familias mexicanas.

"Durante el neoliberalismo quisieron privatizar todo. Ahora el Presidente López Obrador ha regresado los derechos que le pertenecen al pueblo de México", destacó Sheinbaum. FOTO: Especial

’’Continuidad en la Nueva Escuela Mexicana, que representa un nuevo modelo educativo basado también en esta revolución pacífica, en la revolución de las conciencias, en construir una nueva forma educativa que no solamente lleve conocimiento, sino que también transformé la vida de las personas’’, explicó.

En apoyo a la educación continuarán las becas ‘’Benito Juárez’’

Al respecto, enfatizó que durante su gobierno, el apoyo a la educación también se verá reflejado con la continuidad de las becas ‘’Benito Juárez’’, así como con el impulso de nuevos programas como las becas para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria que estudien en escuelas públicas.

Claudia Sheinbaum se comprometió a que, al igual que en el sexenio del Presidente López Obrador, la educación pública será un derecho al alcance de todos y todas. FOTO: Especial

’’La educación pública no solo son las aulas, el magisterio, –quien se merece todo nuestro reconocimiento, el magisterio nacional–, sino porque hay que apoyar a las familias para que los niños, las niñas no tengan ningún problema y puedan cumplir con el sueño de la educación pública’’.

’’Vamos a darle continuidad a todos los programas del Bienestar: a la pensión universal a los adultos mayores; al programa a la pensión de apoyos a la personas con discapacidad; a las becas de los jóvenes; de los niños; las becas de preparatoria; al programa ‘Sembrando Vida’, al apoyo al campo, no solamente va a tener continuidad, sino que además lo vamos a dejar en la Constitución’’, agregó.

Asimismo, Claudia Sheinbaum se comprometió a que, –al igual que en el sexenio del Presidente López Obrador –, la educación pública será un derecho al alcance de todos y todas.

"La educación no es una mercancía que se pueda comprar, la educación no es un privilegio para los que tienen recursos económicos, la educación es un derecho del pueblo de México y además está establecido en el Tercero Constitucional’’, expresó.

Transición entre gobiernos es colaborativa y amistosa, reconoce Sheinbaum

La virtual presidenta electa se comprometió a dar continuidad a la construcción del mejor México posible, con derechos y libertades, tal y como lo hizo el Presidente López Obrador. FOTO: Especial

Durante el evento, frente a maestros, maestras y estudiantes, Claudia Sheinbaum también reconoció que la transición que se vive en la actualidad entre gobiernos es colaborativa y amistosa, un hecho histórico que es posible gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

’’Nunca antes en la historia de México había pasado que el Presidente que está cumpliendo sus seis años de gobierno acompañará a quien entra a informarle en territorio de los avances de lo que se ha logrado, de las obras, de las acciones, y eso habla como siempre de la gran generosidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo es el mejor Presidente de México, sino un hombre como sabemos generoso, fraterno, solidario, siempre estaré agradecida de estos momentos Presidente’’, manifestó.

Por lo anterior, se comprometió a dar continuidad a la construcción del mejor México posible, con derechos y libertades, tal y como lo hizo el Presidente López Obrador.

’’Y nos va tocar darle continuidad, porque no va a haber regresiones, no va a haber vuelta en U, no vamos a traicionar al pueblo, vamos a continuar con la Cuarta Transformación, con esta revolución pacífica del pueblo y por el pueblo de México’’, aseguró.

Sheinbaum reconoce trabajo de Lorena Cuéllar: ’"Mi compañera, amiga"

En la Evaluación de Programas y Proyectos de Educación y Deporte, realizada en Tlaxcala, Claudia Sheinbaum también reconoció el trabajo de Lorena Cuéllar como gobernadora del estado.

’’Mi compañera, amiga, gran gobernadora y además un gran ser humano (...) Por tu excelente trabajo’’, destacó.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que México vive una auténtica democracia, la cual afirmó el deseo del pueblo de México de seguir viviendo tiempos de cambio de la mano de una mujer de la Cuarta Transformación.

’’Se demostró en esta elección, volvió a quedar de manifiesto que en la verdadera democracia el pueblo es el que manda y es el que decide (...) Hemos avanzado bastante y ahora vamos a darle continuidad a la Transformación, como aquí lo ha planteado la Presidenta electa, quien es una mujer excepcional, no podíamos esperar que fuera de otra manera, fue lo mejor que nos pudo pasar a los mexicanos, es una bendición el que se va a tener una Presidenta como Claudia Sheinbaum para darle continuidad a la transformación’’, celebró.

Al respecto, también festejó que con la experiencia de Claudia Sheinbaum, el apoyo al pueblo de México no se detendrá.

’’Claudia además de la experiencia de su capacidad es una mujer con imaginación y con mucho talento y va a contar con el apoyo de todo el pueblo’’, puntualizó.

Claudia Sheinbaum será la Presidenta de la educación pública

En este mismo sentido, se expresaron los titulares de diferentes dependencias y programas de gobierno, como Oscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien celebró que Claudia Sheinbaum será la Presidenta de la educación pública.

’’El pueblo de México ha elegido el camino de la revolución de las conciencias, con esa convicción y reitero con mucho respeto, la doctora Claudia Sheinbaum será Presidenta de la educación humanista del mundo’’, expresó.

En la Evaluación de Programas y Proyectos de Educación y Deporte estuvieron presentes, Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala; Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP; Mario Delgado, próximo secretario de Educación Pública; Juan Pablo De Botton Falcón, subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Pamela López Ruiz, directora general del programa ‘’La Escuela es Nuestra’’; Abraham Vázquez, coordinador nacional de ‘’Becas para el Bienestar Benito Juárez’’; Fernando Magro Soto Otero, director general del Bachillerato Tecnológico de Educación Y Promoción Deportiva de la SEP; Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP y Maria Anita Chamorro Badillo, presidente municipal de Yauhquemehcan.

MYPR