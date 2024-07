Sheinbaum asegura que continuará con todos los programas sociales iniciados por AMLO

Este domingo 14 de julio, durante la Evaluación de programas y proyectos de educación en Tlaxcala, encabezada por el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que durante su gobierno no habrá regresión y dará continuidad a la Cuarta transformación, "con una revolución pacífica".

"Lo que quiere el pueblo de México es que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública. Y nos va a tocar darle continuidad, porque no va haber regresión, no va haber vuelta en u, no vamos a traicionar al pueblo, vamos a continuar con esta revolución pacífica", aseguró en el evento público de Yauhquemehcan.

Sigue leyendo:

VIDEO: "Yo también te amo", responde a Claudia Sheinbaum seguidores

AMLO y Claudia Sheinbaum realizan gira de trabajo por Puebla, garantizando la continuidad de programas sociales

Sheinbaum asegura que dará continuidad a todos los programas sociales de AMLO

Sheinbaum Pardo indicó que seguirán con todos los programas sociales de Bienestar que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"A la pensión universal de los adultos mayores, a la pensión de apoyo a las personas con discapacidad, a las becas de los jóvenes, de los niños, las becas de preparatoria", señaló.

Destacó que además de darles continuidad, quedarán establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, reiteró que seguirán trabajando en la Nueva Escuela Mexicana.