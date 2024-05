Sydney Sweeney cumple sueño en el terror

Inspirada en la pasión que su papá tiene por el género del terror, Sydney Sweeney quería formar parte de “Inmaculada”, desde que conoció la historia hace 10 años, sin embargo, le dijeron que no era posible. Esto no la detuvo, siguió su carrera y se preparó para desarrollar la película, la cual estrenará este 30 de mayo en las salas mexicanas.

“No aceptes un no por respuesta, audicioné para esta película hace 10 años y no obtuve el papel. Pude haber tomado eso e irme y desaparecer. Pero sabía que realmente quería hacerla.

Así que empuje todas las barreras para que sucediera. Es mucho trabajo, fueron 10 años tratando de juntar las piezas, el financiamiento, las locaciones, los actores y todo, pero puedes hacerlo”, afirmó la actriz que cobró fama internacional por su trabajo en “Euphoria”.

Para lograr materializar su sueño, también se preparó como productora, y aunque no fue fácil desarrollar ambos papeles, lo disfrutó al máximo porque esto le permite poner en marcha sus propios proyectos: “Estoy aprendiendo mucho y realmente me gusta este proceso.

Pero la actuación y la producción son diferentes áreas, en la primera puedo construir el mundo de un personaje, es muy creativo y uso mi imaginación. Para producir es como construyes un mundo completo, es un rompecabezas que tienes que armar”.

“Inmaculada” narra la historia de ‘Cecilia’, una monja devota que llega a la campiña italiana para la consagración espiritual, sin embargo, nada sale como lo esperaba y el proceso resulta sumamente tormentoso para ella.

Sweeney estuvo involucrada totalmente en el proyecto, de principio a fin, ella buscó las locaciones en Italia, donde se filmó, y fue ella quien propuso al resto del equipo que el sacerdote ‘Sal Tedeschi’ fuera interpretado por el actor español Álvaro Morte, famoso por su trabajo en “La Casa de Papel”, luego de que lo conociera en una entrega de premios en España.

“Estábamos sentados uno al lado del otro y empezamos a hablar, tuvimos una gran química. Así que cuando volaba a Italia me dije, Dios mío, él podría ser el Padre, así que aterricé y lo primero que le dije a todo mi equipo fue que sabía exactamente a quién teníamos que contratar”, recordó.

Para Morte trabajar con la joven actriz fue un deleite, ya que fue totalmente profesional, al poder combinar las dos disciplinas de manera excelente, porque se ponía bajo las órdenes del director Michael Mohan en cuanto se ponía frente a la cámara, pero al corte, seguía involucrada en la producción.

“La historia me gustó porque me di cuenta de qué la película no era sólo entretenimiento, sino que estaba poniendo sobre la mesa temas que creo que actualmente son necesario hablar, en términos de qué este convento es un mundo lleno de mujeres controlando por un solo hombre, incluso los hombres controlan el cuerpo de las mujeres”, detalló.

DATOS

Sydney vio con su papá El Exorcista y El Resplandor cuando tenía 12 años.

Estas cintas le provocaban pesadillas y pasó meses sin dormir bien.

A esa edad hizo su debut en la pantalla chica en series como “Héroes”.

Considera que esta película es un guiño a las historias de los años 70.

NÚMEROS

118 minutas dura el filme.

30 de mayo se estrena.

1500 salas mexicanas la exhibirán.

