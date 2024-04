Advierten riesgo a su seguridad: ¡Jorge Glas corre peligro!

“Como abogada internacional de Jorge David Glas Espinel, estoy manifestando gran preocupación debido a la total imposibilidad de establecer comunicación con nuestro defendido durante más de 48 horas. A a sus abogados nacionales e internacionales, así como a sus familiares, esto representa una infracción severa a los derechos fundamentales de Jorge Glas. Su aislamiento no solamente viola principios básicos de derechos humanos, sino que también señala una preocupante amenaza a su seguridad y bienestar”. Dice en entrevista con El Heraldo de México Sonia Vera abogada del ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas cercano al ex presidente Rafel Correa.

Sonia Vera dice que desde que ingreso al penal no tienen acceso a verlo, comenta: “Negarle el acceso a sus seres queridos agrava la situación, y profundiza nuestra inquietud sobre las condiciones en las que se encuentra. La gravedad y la situación del señor Glas en el centro penitenciario "La Roca" se ve intensificada por la reciente exposición no autorizada de fotografías personales dentro del recinto. Este incidente, en conjunción con el historial documentado de violencia y tumultos dentro del sistema carcelario ecuatoriano —incluyendo masacres y ejecuciones extrajudiciales—, refuerza la premura de nuestra demanda. Se destaca la vulnerabilidad a la que está expuesto, evidenciando un riesgo significativo para su vida. Es de suma importancia tomar medidas concretas para salvaguardar su seguridad, así como para asegurar la observancia de sus derechos humanos y procesales.

Sigue diciendo: “La inacción frente a estas violaciones no solo lo ponen en peligro, sino que también cuestiona la adherencia del sistema penitenciario ecuatoriano a las normativas internacionales de derechos humanos y las obligaciones legales propias del Estado.

Y exigimos la inmediata restitución de los canales de comunicación con Jorge, permitiendo el acceso sin restricciones a su equipo legal, dividido en representantes nacionales e internacionales”.

La abogada habla en qué se basa esta demanda: “Esta demanda se basa en las obligaciones legales y humanitarias estipuladas, tanto por la legislación ecuatoriana como por los tratados internacionales sobre derechos humanos que el país ha ratificado”.

En específico, solicitamos que se garantice el acceso presencial ininterrumpido para el equipo de defensa nacional, permitiéndoles ejercer su función esencial de asesoramiento y representación legal dentro de un marco de seguridad y confidencialidad absolutas. También que se facilite la implementación de medios tecnológicos adecuados para realizar comunicaciones seguras y privadas entre Jorge Glas y su equipo de defensa internacional, reconociendo las limitaciones geográficas y la necesidad de mantener un flujo constante de información y asesoramiento legal.

Solicitamos que se permita el acceso de observadores independientes para verificar personalmente sus condiciones, garantizando su integridad física y psicológica. También queremos que sea visitado y se permita una inspección irrestricta del médico designado por su familia, para que pueda emitir un informe sobre su actual estado de salud”.

El grupo de abogados del ex vicepresidente de Ecuador en tempos de Rafael Correa, encabezado por la abogada Sonia Vera responsabilizo, tanto al penal “La Roca” como al presidente Daniel Noboa de lo que Glas pudiera sufrir: atajo: “Pedimos transparencia total en el manejo de este caso y la implementación de medidas correctivas para abordar cualquier violación de derechos o estándares inadecuados dentro del centro. La acción inmediata es crítica para evitar daños irreparables a Jorge Glas. La carga de garantizar su bienestar y asegurar el pleno respeto de sus derechos inalienables recae sin ambigüedades sobre los hombros de la administración del centro penitenciario "La Roca", extendiéndose al presidente Daniel Noboa Azín y al Estado ecuatoriano en su totalidad”.

