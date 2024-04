¡Inscríbete! Al Ultra Maratón de los Cañones 2024

El Ultra Maratón de los Cañones es uno de los eventos deportivos más importantes del Estado de Chihuahua y uno de los más reconocidos a nivel nacional, se desarrollará los días 05,06 y 07 de julio en Guachochi y comunidades aledañas.

Está conformado por cuatro competencias, en las distancias de 10, 21, 63 y 100 kilómetros, además de competencias infantiles de exhibición.

Esta carrera es todo un reto, simplemente una experiencia que cualquier ultra maratonista debe vivir por lo menos una vez en la vida.

Las competencias principales de 100 y 63 km representan un desafío que pone a prueba la habilidad deportiva y la fortaleza mental de quien se decide a ser parte de esta demandante carrera, que ofrece la oportunidad de correr al lado de los Rarámuri conocidos como “Pies Ligeros”, legendarios corredores de largas distancias.

Créditos: Especial

Adentrándose en la majestuosa Barranca de Sinforosa recorriendo un poco más de 35 km dentro de ella con un desnivel de 1650 msnm en un descenso que los lleva por serpenteantes veredas rodeadas de inolvidables paisajes y un clima que aumenta el grado de dificultad al pasar de un clima templado en la parte superior a un clima húmedo y tropical que llega a alcanzar más de 40°C, exigiendo a los atletas dar el 100% en cada uno de sus pasos.

El Ultra Maratón de los Cañones se ha realizado desde hace 26 años y desde la primera edición ha generado beneficios para la población local, buscando su integración en diferentes aspectos de la organización, siendo dicha comunidad uno de los pilares más importantes que sostiene al evento y principal beneficiaria de este.

Para la edición número XXVII del ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES se ha tomado la decisión de fijar un límite de participantes por motivos de logística y organización:

100 Y 63 KM- 700 Corredores

10 y 21 KM- 800 corredores entre las dos competencias.

Además, se tiene contemplado que 700 niños participen en las carreras infantiles que se llevan a cabo en la Plaza municipal.

Del total de participantes reunidos en el ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, basados en estadísticas de años anteriores se espera recibir hasta un 75% de corredores de procedencia nacional, un 5% de corredores internacionales y el 20 % restante procedentes de Guachochi o municipios vecinos, en su mayoría corredores Rarámuri.

Además de los corredores que visitan el municipio para formar parte de este reto, se reúne una gran cantidad de personas entre familiares de los participantes y medios de comunicación que vienen a cubrir el evento; rebasando la capacidad hotelera de la ciudad, por lo cual se hace necesario rentar casas habitación y algunos cuartos de las familias que viven en la ciudad para lograr albergar cerca de 4500 personas que se reúnen en Guachochi durante los tres días que dura el evento.

Año con año, este importante evento se ha logrado convertir en una gran fiesta para la población durante los tres días en que se desarrolla, en gran parte debido a que muchas de las actividades económicas giran en torno al Ultra Maratón de los Cañones, al brindar hospedaje, alimentación y otros servicios que los turistas requieren durante su estancia en Guachochi, generando una derrama económica muy importante tanto para el sector turístico, como comercial a nivel local y regional principalmente.

Créditos: Especial

No se puede dejar de mencionar que los beneficios económicos se ven extendidos no solo a los establecimientos turísticos, ya que al verse rebasada la capacidad hotelera de la ciudad se rentan espacios en casas habitación de particulares, los cuales llegan a ofrecer también los servicios de alimentación y transporte a sus huéspedes obteniendo gracias a ello ingresos generados por actividades que no realizan habitualmente el resto del año.

Otro aspecto que debe mencionarse al hablar de la manera en que se involucra la comunidad local con el evento es la gran cantidad de personas que participan directamente en la organización de la carrera como personal de staff brindando apoyo a los corredores a través de clubes, escuelas y familias completas que ven en este evento un medio para fomentar la convivencia y la integración de la comunidad.

El Comité organizador ha implementado un paquete de apoyos monetarios y en especie para los casi 450 miembros de este equipo de staff, con la finalidad de reconocer el apoyo brindado a través de los años a este gran evento.

Además, también se ha logrado fomentar la práctica de actividades deportivas y un estilo de vida más saludable entre personas de todas las edades del municipio de Guachochi, lo cual se ha visto reflejado en el incremento de los índices de participación local, logrando casi un 30% de la participación total del UMC, con lo cual se cumple otro de los objetivos con los cuales se creó este importante evento.

Para incentivar la participación local se realiza un descuento en la inscripción de personas que acrediten ser originarios o vivir en este municipio, además de otorgar cortesías a todos los corredores Rarámuri que deseen participar en cualquiera de las competencias.

Es importante también mencionar que en el marco de este evento se brinda a diferentes personas espacios para la venta de productos, alimentos, etc. En especial se apoya a los artesanos del municipio ofreciendo el espacio de manera gratuita para la comercialización de los productos elaborados por ellos mismos.

Otro de los beneficios que aporta el ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES es la generación de fuentes de empleo temporales para los artesanos locales, a través de su contratación para la elaboración de suvenires que se entregan a los participantes de esta competencia, junto con su kit de corredor.

Vale la pena mencionar también que en las competencias infantiles se ha encontrado un modo de beneficiar algunas comunidades indígenas del municipio, las cuales reciben de manera posterior al evento un paquete de alimentos no perecederos, los cuales se recolectan por concepto de inscripción a la competencia infantil.

Otro punto importante en el cual se ve reflejada de manera positiva la realización de este evento es el intercambio cultural generado de manera natural entre los cientos de turistas que visitan la ciudad y la población local, (conformada por una mezcla de culturas entre ellas la Rarámuri), que los recibe como anfitriona en el marco de este evento en un ambiente de respeto que los lleva a reconocer la riqueza de cada una de las manifestaciones culturales y que ven en el Ultra Maratón de los Cañones un medio para el conocimiento y valoración de cada una de ellas.

Créditos: Especial

Durante todas las ediciones hemos contado con participantes de diferentes Estados de la República mexicana, así como participantes de otros países, procedentes de países como; Argentina, Australia, Alemania, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Holanda, Japón, Kenia, Malasia, Polonia, Rusia, Suiza, Tailandia, Uruguay, Venezuela, Sudáfrica entre otros.

En la última edición del UMC, se tuvo la presencia de participantes de Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.

En cuanto a participantes internacionales, se contó con competidores de EEUU, España, Costa Rica, Italia, Colombia, Ecuador.

Programa General de XXVII Ultra Maratón de los Cañones.

Durante los tres días de la competencia se llevarán a cabo las siguientes actividades.

VIERNES 05 DE JULIO

SÁBADO 06 DE JULIO 63k y 100 k

DOMINGO 07 DE JULIO 21 k

