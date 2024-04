El gobierno federal se quiere quedar con las Afores de los trabajadores", alerta Rubén Moreira

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró durante su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, que el gobierno federal “se quiere quedar con las Afores” de los trabajadores.

El líder priista se refirió a la iniciativa que presentaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena en la Cámara de Diputados para que las y los trabajadores reciban como jubilación el 100% del último salario que percibieron, para lo que propusieron crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Sigue leyendo:

Monseñor Romero y México

Plantea Xóchitl Gálvez gran acuerdo nacional para alcanzar la paz en México: Moreira

“Se supone que iban a financiar ese fondo con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y de aportaciones de otro tipo, pero ya no les salieron las cuentas. Esto que están haciendo Andrés y Morena, de quedarse con las Afores, es muy neoliberal”, afirmó.

Indicó que los diputados de Morena proponen financiar esa reforma con los ahorros de las personas de 70 años o más que no hayan reclamado su cuenta de Afore, del IMSS y del ISSSTE, los cuales rondan los 40 mil millones de pesos.

“No traen lana, están quebrados, vieron que había una lanita ahí y dijeron vénganos tu reino. Hay mucha gente que no sabe que tiene cuenta de Afore porque no le pusieron atención, hay muchos otros que no saben cómo ir por ella y hay muchos otros que están en Estados Unidos. En pocas palabras se quieren quedar con las Afores. Pueden sacar la lana de otra parte, por qué de las Afores”, subrayó.

Agregó que “en la ley, antes decía que el IMSS podía usar esa lana para un fondo especial, pero decía que tenía ese fondo para pagarle al que fuera a reclamar, acá por lo que veo, van a agarrar los de todas las Afores. Se las van a quedar y si uno va y les dice, vengo por esa lana, le regresarán la lana sólo si hay dinero”.

Rubén Moreira habló también, entre otros temas, del asalto a la embajada de México en Ecuador, del problema del agua en la Ciudad de México y en otros estados y del aumento de la violencia en varias partes del país.

“Es inaceptable, que entren a territorio extranjero, Ni Hitler osó entrar a la embajada mexicana en Francia, ni Pinochet a la embajada mexicana en Santiago de Chile. No podemos perdonar esto, como no lo está perdonando ningún país en el mundo. Creo que llegamos a la crisis por dos gobiernos provocadores, inestables, el de nosotros que quiso hacer la jugada de sacar a una persona sin salvo conducto y el del señor Novoa allá en Ecuador que hizo esta atrocidad”, aseveró.

Sobre el problema del agua mencionó que “es un problema que trae este país porque en los últimos cinco años bajamos las inversiones en agua. La Ciudad de México está en una grave crisis. El sistema Cutzamala, que es uno de los que surte a la ciudad, está en crisis. Se ha dicho mucho del día cero, está próximo a llegar, el día que no haya posibilidad de sacar agua del sistema Cutzamala”.

Por último, Moreira Valdez dio las cifras de homicidios que se han reportado en los últimos diez días en varios estados del país: Baja California, 63; Chiapas, 39; Chihuahua, 31; Ciudad de México, 28; Coahuila, uno; Colima, 19; Durango, dos; Estado de México, 98; Guanajuato, 98; Querétaro, 23; Jalisco, 35; Michoacán, 46; Morelos, 42; Nuevo León, 37; Oaxaca, 21; Puebla, 32; Quintana Roo, 23; Querétaro, cero y Tabasco, 30.

dhfm