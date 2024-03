Triunfa la baterista Paulina Villarreal con la banda The Warning

Paulina Villarreal, la baterista de The Warning, recién fue nombrada “Mejor Baterista de Rock del Mundo", por los Drumeo Awards, quienes monitorean a los mejores bateristas del mundo para reconocerlos por su capacidad musical. En la mira había 500 músicos, sólo pasaron 10 y al final ella logró imponerse.

“He seguido esa plataforma toda mi carrera. La simple noticia de ser nominada me hizo muy feliz, no me la creía, porque es un medio muy importante y más, porque estaba junto a bateristas que yo admiro mucho. Por eso, ganar es una cosa increíble”, dijo la joven de 22 años.