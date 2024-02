Contundente 1-2 de Alessandros Racing en Puebla

El equipo Alessandros Racing, con la piel de Heraldo Media Group, Grupo Andrade, Fipresta, Gestomex y Global Jet Set, concretó un efectivo 1-2 en el Gran Premio Javier Osorio, segunda fecha de la Copa Notiauto, que se celebró en el Autódromo Miguel E. Abed, ubicado en la comunidad de Amozoc, Puebla.

Rubén Rovelo a bordo del auto #28, fue el encargado de sellar la victoria en el trazado poblano, mientras que su coequipero, del auto #29, Giovanni Rodrigo, se colocó segundo, luego de ofrecer una defensa férrea de su posición que fue ovaciona por el público que se dio cita en el autódromo poblano.

Rovelo tuvo una estupenda calificación que lo colocó segundo en la parrilla de salida, a tan solo 0.135 seg., del hombre de la pole y eso le abrió las posibilidades de regresar a la senda de la victoria en esta categoría. Por otro lado, Rodrigo, también se mostró constante desde las primeras acciones del día, que lo colocaron cuarto para largar en el circuito de 2.9 kilómetros de distancia.

Cuando ondeó la bandera verde, Rovelo comenzó la caza, en todo momento buscaba la brecha para poder asestar el rebase, pero sabía que debía cuidar el auto y mantenerse cercano, estrategia que le resultó a la perfección, ya que cuando se cumplía el primer cuarto de competencia, el líder provisional tuvo que abandonar y de inmediato el experimentado piloto se colocó al frente logrando poner distancia contra su principal rival.

Por su parte, Giovanni, se mostró también dueño de la situación y justo antes de terminar el primer stage, ya se encontraba segundo y con un auto impecable que le abría las posibilidades de pelear por la bandera a cuadros.

Rubén Rovelo volvió a la victoria

En el rearranque, Rubén Rovelo, de nueva cuenta dominó el cause del contingente, pero Giovanni, sufrió un fuerte asedio en la parte complementaria, pero en cada incursión en contra cerraba los espacios y mantuvo a raya a sus rivales hasta que ondeo la bandera a cuadros, consiguiendo así un importante resultado y buena cosecha de puntos que lo mantienen en el liderato del campeonato.

“Es bueno regresar a la victoria, tenía mucho que no le entregaba un buen resultado al equipo y se lo merecían, hay que destacar el trabajo de los mecánicos que siempre me dejan el auto en buenas condiciones y el lograr el 1-2 para el equipo es sumamente importante para poder recuperar la corona este año”, dijo Rovelo.

“Fue una carrera muy demandante, no tuvimos respiro en toda la competencia, pero me siento muy bien del trabajo hecho, nos mantenemos como líderes y aumentamos nuestra ventaja. Debemos continuar con el buen trabajo y no dejar el podio durante la campaña, sabemos que todo punto es bueno y así saldremos en cada carrera”, señaló Giovanni.

En pista el equipo Alessandro Racing también contó con la participación del auto #18 de Fer Pérez y Elliot Van Rankin, que terminaron P7; el auto #19 de Alexandra Monhaupt y Alex Sánchez, que culminó P11 y el auto #62 de Allan Van Rankin y Nicolas Bazzani, que lamentablemente tuvo que abandonar luego de problemas mecánicos.