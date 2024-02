Álvaro Ortiz empata en primera posición en el Torneo México Open at Vidanta en el PGA Tour

Una ronda de 64 golpes (la mejor del día) permitió al golfista mexicano Álvaro Ortiz alcanzar la cima, con 131 (-11), y compartirla junto al inglés Matt Wallace, el finlandés Sami Valimaki, y el estadounidense Jake Knapp, durante la segunda ronda del torneo Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA Tour.

Ortiz recorrió el campo de Vidanta Vallarta Resort, con una ronda libre de bogeys, gracias a cinco birdies (10, 12, 14, 16 y 18), además de un águila en el hoyo 6.

“La verdad muy sólido de tee a green. Fue lindo arrancar con un birdie en el 10, siento que le robé un par de tiros al field. Fue un cero perfecto para un gran día. Tomé un par de oportunidades en el front nine (primera vuelta), en el back iba un poquito más lento, pero ese águila en el hoyo 6 me ayudó a recuperar de ese buen momentum que traía. Me siento contento con la posición que traigo para el fin de semana, y hay que seguir trabajando”, dijo Ortiz, tras su segunda ronda del torneo, cuya tercera edición reparte una bolsa de 8.1 mdd.

Una media centena de personas siguieron el recorrido de Álvaro, hermano del ex ganador de un torneo del PGA Tour y ahora integrante del LIV Golf (de fondos árabes), quiere seguir sus pasos y hacer su propio camino en el circuito estadounidense.

“Es muy lindo sentir el apoyo de los mexicanos, el de mi familia, siempre es bonito jugar en casa. Sé que aún falta mucho torneo por jugar 36 hoyos y mantenerme enfocado, esto apenas comienza. Definitivamente, además es un torneo del PGA Tour, contento en la posición en la que estoy, y a seguirle dando este fin de semana”, afirmó.

¿Consideras que estamos viendo el mejor golf en la carrera de Álvaro Ortiz?

“Creo que sí, porque estoy poniendo ya todo en conjunto, porque no sólo es jugar bien o pegarle bien (a la bola), no sólo es la habilidad golfística. El golf es uno de esos deportes que la mayoría, si llegas a cierto punto en el que sí juegas muy bonito y le pegas bien, pero lo que te lleva arriba es la mente, y creo que a través de los años, es lo que he ido afinando, he ido mejorando. Puede ser que golfísticamente esté más completo, y hubiera estado más completo en 2019, 2020, es difícil comparar, pero si te puedo decir en confianza es que el trabajo que he hecho mentalmente he traído hasta acá. Empecé a trabajar con un neurólogo, que se llama Eugenio Lezama, que no sólo ha levantado mi juego sino a otros niveles que a lo mejor no podía llegar tan rápido; creo que la solidez mental que he encontrado, es gracias al trabajo que hemos hecho. Y sí estoy en mi mejor momento golfístico, por supuesto, porque vamos a llegar más lejos”, dijo en pregunta a El Heraldo de México.

Sólo dos mexicanos hicieron el corte clasificatorio y jugarán las rondas del fin de semana. Además de Ortiz, el también tapatío Santiago de la Fuente, quien igualó en el noveno sitio, con una segunda ronda de 69 golpes, para un global de 136 (-6).

Leyenda

El también tapatío, ganador de la última edición del Latin American Amateur Championship (LAAC), pasa por un gran momento, pues además de jugar las cuatro rondas del Mexico Open at Vidanta, podrá hacerlo también en los tres eventos denominados Majors: The Masters, US Open y el British Open.

Mientras que los otros aztecas que no hicieron el corte (fue de menos dos) fueron: el aficionado Omar Morales (141, -1), en el 66; los profesionales Raúl Pereda (el único que tiene tarjeta con full estatus para jugar en el PGA Tour en 2024) y Roberto Díaz, en el puesto 97 (144, +2), Sebastián Vázquez, (145, +3), en el 105; el amateur José Antonio Safa (146, +4), en el 110 y, Rodolfo Cazaubón (148, +6), en el 120.

El campeón defensor Tony Finau igualó en el noveno sitio, con score de (-6).

El tiro del día lo hizo el puertorriqueño Rafael Campos, con su primer hole in one en el PGA Tour, durante el hoyo 17, que le permitió igualar en el casillero 27, con 137 (-5).

El torneo concluye el domingo y reparte una bolsa de 8.1 mdd, de los cuales un millón 458 mil dólares serán para el campeón.