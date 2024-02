Edomex creará Comisaría del Agua para combatir el huachicoleo

Los principales problemas de la crisis hídrica actual que enfrenta el Estado de México son las fugas de agua y el huachicoleo que representan 46 por ciento del recurso disponible en la entidad, por lo que, se creará la Comisaría de la Defensa del Agua y se priorizará la rehabilitación de la red de distribución, como parte del Plan Emergente que el gobierno estatal presentará este viernes, informó Pedro Moctezuma Barragán.

El Secretario del Agua estatal destacó que la Fiscalía General de Justicia del Edomex, pondrá en marcha la Fiscalía de Delitos Ambientales e Hídricos de manera inmediata, para combatir con energía la extracción ilegal del agua, pues “pues robar el agua causa enfermedad y muerte”.

Se pondrá en marcha la Fiscalía de Delitos Ambientales e Hídricos de manera inmediata Foto: Leticia Ríos

En conferencia de prensa explicó que a través de una aplicación móvil se recibirán las denuncias, para que darles seguimiento en tiempo real, la cual, será presentada mañana en Valle de Bravo.

En tanto este jueves, se firmó una carta intención entre la Secretaría del Agua estatal, la Comisión del Agua del Edomex (CAEM) y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde expertos coincidieron con el funcionario en que los dos problemas más urgentes a combatir son el huachicoleo y las fugas.

El Secretario del Agua precisó que en el Edomex se extraen ilegalmente más de 3 metros cúbicos de agua por segundo, “que están suficientemente detectadas, como para pasar a la acción”; mientras que la mayoría de las fugas se genera en tuberías de asbesto viejas, que tiene hasta 70 años; por lo que su rehabilitación es prioritaria; “para que traer más agua, si la cubeta está agujerada”.

“Las fugas no son más altas, porque no hay más agua, con la red como está, si trajéramos más agua, aumentarían. Es un problema ineludible; sin arreglo en las redes no hay solución”, comentó el investigador Antonio Capella Vizcaino.

"Hay sequía y saqueo"

Respecto al supuesto Día Cero, es decir, cuando se agote por completo el agua en el Sistema Cutzamala, que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) será en junio próximo y según su ex titular José Luis Luegue en abril; el Secretario del Agua dijo que en lugar de hacer anuncios que asustan y paralizan, es necesario informar a los ciudadanos para que se activen en sus barrios, no solo del Edomex también de la Ciudad de México.

“Hay sequía y hay saqueo, si no cambiamos de prácticas, si seguimos con el viejo gobierno del agua, este mito está vigente; pero si hoy empezamos a virar el Titanic, y a generar políticas de corto, mediano y largo plazo en el sentido correcto, no hay porque espantarnos con ese espejismo”.

Con estas acciones evitarán el huachicoleo de agua Foto Especial

Destacó que como parte del plan emergente también se creará el Programa de Mujeres Plomeros para solucionar las fugas entre las redes secundarias y los hogares, a donde se va gran parte del agua; programas de baños secos y de captación de agua pluvial en hogares, escuelas y mercados.

Además, serán creadas las Contralorías Ciudadanas Autónomas del Cuidado del Agua que vigilen que se cumplan los planes de gobierno.

Barragán Moctezuma señaló que seguir trabajando con el modelo de excavar lejos y profundo para extraer agua, solo está generando que se consuma un líquido contaminado.

Destacó que actualmente existen inequidades en la distribución del agua entre la CdMx y el Edomex; entre los municipios, y entre zonas populares y residenciales.

El Vocal Ejecutivo de la CAEM, Armando Alonso dijo que también se firmarán convenios con la Universidad Autónoma del Edomex (UAEMEX) y con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para la buscar soluciones a la problemática.

